Fiscal condiciona la extradición de uno de los mafiosos italianos más buscados a que en su país le realicen un nuevo juicio

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

Es que el italiano —que enfrenta una pena de 30 años de cárcel en su país por los presuntos delitos de tráfico y tenencia de sustancias estupefacientes— fue juzgado “en rebeldía”, es decir, sin encontrarse presente durante el proceso. El Derecho uruguayo no contempla la posibilidad de juzgar en rebeldía, ya que exige que las personas deban estar en el territorio nacional al momento del juicio.

“En igual sentido, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran el derecho de toda persona a ser oída públicamente y a contar con todas las garantías ante los Tribunales”, dice la resolución del fiscal, a la que accedió Búsqueda.

Por esa razón, Pacheco dispuso que para acceder al pedido de los tribunales italianos, estos deben comprometerse, “en forma previa a la entrega, a que se inicie un nuevo proceso, con la presencia del reclamado, con las garantías de ser oído, articular su defensa y contar con las garantías del debido proceso legal”.

El fiscal también exigió que Morabito no sea juzgado por delitos distintos a los que se incluyeron en la solicitud de extradición, y que no sea trasladado a su país hasta que no finalice el juicio que se tramita en Uruguay. El italiano está actualmente cumpliendo prisión preventiva por el delito de falsificación de documentos.

Bajo el nombre de Francisco Capeletto y un supuesto origen brasileño, Morabito se instaló en Uruguay y vivía desde hacía más de una década en Punta del Este. Incluido entre los cinco mafiosos más peligrosos de Italia, Morabito estaba requerido desde 1995. Según la prensa italiana, se lo consideraba “el rey de la cocaína” en Milán.

Información Nacional

2018-02-15T00:00:00

2018-02-15T00:00:00