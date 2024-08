Flaco eterno

El “dos, tres, cuatro, un” alinea los astros frente al micrófono, y surge la frase más sencilla que podía salir de su mano derecha. Es Apenas floto, un swing jazzero con letra nostálgica, de aires marinos, que evoca un viejo amor perdido: La inmensidad azul sin tu querer/ no sabe a nada/ y la distancia no podrá más que el tiempo/ tiempo tan precioso/ como la mirada tuya/ sobre un marfil. Así comienza Spinetta Los Amigo (Sony, 2015), el precioso y sencillo regalo que dejó el Flaco, compuesto por siete temas inéditos e interpretado en su clásico fomato trío eléctrico, junto a Rodolfo García en bajo y Daniel Ferrón en batería.

Iris es una balada dedicada a su hermana Ana, que cuenta con la aterciopelada orquestación de cuerdas de la Kashmir Orquesta. Además de las cinco canciones compuestas por Spinetta, hay dos temas instrumentales acreditados al trío Los Amigo: El Cabecitero y El Gaitero, dos piezas de jazz de pura cepa, con la guitarra limpia de Spinetta dibujando melodías, frases sueltas y punteos, entre el be bop y una especie de mambo que remite a I Want You (She’s So Heavy), de Los Beatles­. Hablando de dibujos, las coloridas ilustraciones digitales del arte de tapa y el librillo, también son obra de Luis Alberto.