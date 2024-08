Fucerep prepara un nuevo “modelo de negocios” que permita asegurar su “estabilidad”

—El resultado del ejercicio 2022 afectó el patrimonio. Tuvimos un deterioro muy significativo en la cartera de créditos, que no fue ajeno a lo que pasó en el mercado. Los salarios reales no acompañaron el crecimiento que tuvo la economía y nosotros lo notamos claramente en el pago de cumplimiento de nuestros socios. El 70% de nuestra cartera es consumo y la mitad de eso es con personas con las que no tenemos retención de haberes, pero les cobramos la misma tasa a todos. La tasa de mora creció significativamente el año pasado.