Fuerza natural

La historia de Gonzalo “Gonchi” Rodríguez es trágica. Algunos dicen que no puede ser, si se quiere, más uruguaya. Un joven piloto de automovilismo que llegó a correr en las categorías y en los circuitos internacionales más importantes se abría paso ante un futuro brillante, posiblemente en la Fórmula 1 o en la IndyCar Series, y murió en la pista, a toda velocidad, antes de cumplir los 30, truncando una carrera destinada a la gloria.

Los hechos. Era un deportista querido y respetado por sus colegas y los aficionados a ese tipo de competiciones. Un piloto dotado de un carisma radiante que quedaba sintetizado en gestos y actitudes que trascendieron el automovilismo y que lo elevaron con naturalidad a la categoría reservada para los ídolos. Aun aquellas personas que no tenían idea de qué clase de motor lleva un monoplaza, incluso las que no sabían qué es un monoplaza, tenían bien claro quién era Gonzalo Rodríguez, y no encontraban reparo en recurrir a la informalidad de llamarlo “Gonchi”. Porque en la década de 1990, años difíciles en cuanto a la generación de ídolos deportivos, el joven automovilista representaba a Uruguay en el mundo como la encarnación de un espíritu libre y veloz. Tenía garra, viveza, y, además, ganaba. De hecho, en tres meses ganó tres carreras sumamente importantes.