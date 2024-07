Futuro gobierno respalda a Almagro para la OEA

Un mes antes de la elección, el 18 de febrero, la OEA convocará a los candidatos para que expongan sus ideas ante los representantes permanentes de los Estados miembros. Por el momento, los únicos que compiten por el cargo que hoy ocupa el chileno José Miguel Insulza son el canciller uruguayo y el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein. No obstante, no hay una fecha límite para presentar candidaturas, con lo cual podrían aparecer nuevos adversarios de última hora.