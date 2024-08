Genio de anteojos, sombrero y peluquín

Cuatro años antes, en 1991, había vuelto a grabar “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, uno de sus tantos éxitos de los 70, con George Michael, la estrella pop del momento. Venía de cerrar, en 1992, el histórico tributo a Freddy Mercury en Wembley, con una apoteósica versión de “Bohemian Rapsody” (con Axl Rose, los tres miembros restantes de Queen y 80.000 personas coreando la letra entera). Dos años después de actuar en el estadio de Nacional ante 12.000 espectadores, teloneado por una bella jovencita llamada Sheryl Crow, era convocado como homenajeante protagónico en el funeral de la princesa Diana, con una versión en vivo de “Candle in the Wind” en la Abadía de Westminster, reescrita para la ocasión por el letrista Bernie Taupin —su histórico socio artístico y ocasional pareja afectiva—, luego editada y vendida a granel en todo el planeta.

“Your Song”, “Rocket Man”, “Goodbye Yellow Brick Road”, “Sorry Seems To Be the Hardest Word”, “Can You Feel The Love Tonight”, “Daniel”, “Nikita”, “I Don’t Wanna Go On With You Like That”, “Candle in the Wind”, “The One”, “Don’t Let the Sun Go Down On Me”, “Bennie and Jets”, “The Last Song”, “I’m Still Standing”, “Sacrifice”, “Whispers”, “Sad Songs”, “Little Jeannie”, son las principales canciones distribuidas en más de 50 discos en los últimos 45 años. Elton John lleva vendidas la friolera de 550 millones de placas.

Con solo la tercera parte de este fenomenal cancionero, los montevideanos saldremos satisfechos y felices del estadio. A la lista de clásicos que el señor John decida interpretar esa noche, se añadirán algunos adelantos de su próximo disco, a editarse en setiembre, que se titulará “The Diving Board” y que estará integrado por trece nuevas canciones en clave de gospel, blues y jazz, compuestas junto a Taupin, su eterno parceiro.

Las entradas para los sectores centrales se agotaron hace varios días, pero la producción del concierto puso a la venta nuevas localidades para los diversos sectores preferenciales en Red Pagos y por el nuevo sistema electrónico TickAntel. Asimismo, quedan varios miles de entradas disponibles a $ 830 en los sectores populares (campo y tribuna Abdón Porte). El resto, para plateas y sectores vip, cuesta entre $ 1.140 y $ 6.300, de acuerdo con lo que el bolsillo del fan permita.

