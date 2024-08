Genio y melancolía

Más allá de la sorpresa y el dolor por la reciente muerte de Robin Williams, ocurrida este lunes 11 en su casa de Tiburón, California, la mayoría de los informativistas norteamericanos mostraron perplejidad. No les resultó nada sencillo asociar un comediante de inusual brillo y capacidades histriónicas con el suicidio, con un costado destructivo, melancólico, oscuro. También algunos médicos se apresuraron a decir que la depresión y las adicciones tienen solución y que no debemos caer en la desesperación. Es lógico, la sociedad apuesta por la vida de los suyos y en particular por sus hijos predilectos, como lo fue este famoso actor, varias veces nominado al Oscar y ganador de una estatuilla de reparto gracias a En busca del destino (Good Will Hunting, 1997), de Gus Van Sant, donde hacía de psiquiatra, un papel reposado, serio, alejado de las risas a que tenía acostumbrado al público.