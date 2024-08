Gobierno, UPM y PIT-CNT avanzan en negociación tripartita que garantice paz sindical en la construcción de la futura planta

El objetivo de UPM es claro: evitar al máximo cualquier medida colectiva que pueda afectar el normal desarrollo en la construcción de su segunda pasta de celulosa en Uruguay, que implica una inversión cercana a los U$S 5.000 millones. Para eso nueve meses atrás comenzó las conversaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el PIT-CNT . Hoy la tripartita se encuentra establecida bajo la mirada del ministro Ernesto Murro y se reúne periódicamente con el plazo de concordar en las próximas semanas y así llevar el convenio al acuerdo de inversión que el gobierno y la empresa finlandesa quieren firmar a fines de junio.

Según señalaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo, la negociación “ha avanzado sin ningún problema” pese a la intención de UPM de que exista una cláusula de paz laboral en el convenio. La empresa pretende acordar con el sindicato “temas estructurales” como salarios, capacitación, normas de seguridad e higiene y contratación de mano de obra e industria nacional, y asegurarse de que si cumple con lo pactado los trabajadores no realizarán huelgas, paros u ocupaciones mientras se construya su segunda planta de celulosa. También quiere firmar un protocolo de prevención de conflictos que permita atender cualquier reivindicación sindical a través de instancias de negociación, sin que se perjudique la obra.

En el gobierno no ven inconvenientes a esas exigencias, aunque las fuentes afirmaron que “es imposible” evitar toda conflictividad porque “la obra dura muchos años” y en el camino pueden surgir “temas puntuales” que no estén contemplados en el convenio. El PIT-CNT también advirtió sobre este aspecto y explicó que históricamente sus reclamos obedecen a incumplimientos patronales y no a responsabilidades propias. De todas formas, observan con optimismo llegar a una “declaración de cuáles serán los principios rectores del asunto”, como lo definió su secretario general, Marcelo Abdala, el jueves 4 a la agencia EFE.