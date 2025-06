Hacinados en el hall

Entre las imágenes urbanas más patéticas y mezquinas, destaca sobremanera la de los copropietarios de un edificio reunidos en el hall de entrada. El transeúnte que pasa caminando por la vereda o el pasajero que mira desinteresadamente a través de la ventana del ómnibus, descubre a una serie de personas de pie en un hall, por lo general pequeño o insuficiente para la cantidad de gente allí congregada. No se ve el ascensor, no se ve la escalera, no se ven los buzones, no se ve nada: solo un puñado de gente de pie, apretada, aburrida, seria.