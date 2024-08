Hay decisiones de la Suprema Corte de Justicia que se toman en “la Masonería”, denuncia dirigente del sindicato de judiciales

—Es muy sencillo: La Corte resuelve quitar un porcentaje que nosotros habíamos ganado en la primera ley de Presupuesto del gobierno de izquierda. La Corte, con una argumentación bizarra y traída de los pelos, resuelve que el enganche venció a los cinco años del presupuesto. Lo que oculta esto es que los ministros de Corte se liquidaron un aumento del 26% para ellos y para jueces, defensores de oficio y procuradores. Y el resto nos embromamos.

—¿Por qué no es razonable que se otorgue un aumento solo a los jueces y no a los más de 3.000 funcionarios del Poder Judicial?

—No, porque hay una ley que nos engancha a todos, el artículo 389 de la ley 17.930 engancha desde el ministro de la Corte hasta el auxiliar. Nosotros contratamos al jurista Carlos Delpiazzo, que dice que tenemos razón y que es una locura la argumentación de la Corte.

—El sindicato amenaza con recurrir a las ocupaciones o a la huelga general. ¿Eso no termina afectando el acceso a la Justicia de los sectores más pobres de la población?

—Nosotros creemos que el servicio de Justicia ya está afectado, pero no por las medidas de los trabajadores sino por la incompetencia de la Corte en lo que tiene que ver con la administración. Nosotros estamos planteando desde hace más de 15 años que es necesario que la Justicia de Paz vuelva a los barrios, que es necesario profundizar los centros de mediación y que haya Tribunales de Apelaciones en el interior del país. Es necesario modificar también lo que tiene que ver con el nombramiento de los jueces, porque después los jueces son chorros y nadie se hace cargo.

—¿Usted se refiere al caso de la ex ministra Anabella Damasco?

—Lo digo por eso, por el caso de (el juez Eduardo) Telesca y por varios más. Cuando hablamos de eso hablamos de lo más grave, porque después hay cosas que no se ventilan. Lo que está claro es la incapacidad de administración y las pocas ganas que le ponen a un poder del Estado estos ministros de Corte. Los trabajadores judiciales no podemos asumir que pase en este país con un gobierno de características progresistas que la Corte resuelva en casación el diferendo salarial con los funcionarios, porque entonces la cancha está robada. La Corte anunció que va a seguir los tres pasos. Ya perdió en primera instancia, confiamos que vamos a ganar en segunda instancia y entonces la Corte anuncia la casación. Eso es una falta ética, deberían renunciar e irse para su casa y demostrar que han sido incompetentes. Volver a la libre profesión es una buena cosa. Cuando hablamos de un gobierno que va en dirección a otorgarles mayores derechos a la gente, la SCJ se sigue manejando en su núcleo que vaya a saber dónde se resuelven las cosas, si no se resuelven en las corporaciones.

—¿A qué corporación se refiere concretamente?

—A la Masonería me refiero. Tenemos problemas serios y el que no lo quiera ver es ciego. Si la izquierda en este país tampoco entiende que tiene un problema con la Corte y con la Justicia que se ha dedicado a aplicar mucho derecho y poca Justicia, entonces no entendió nada.

—¿Ustedes han tenido contacto con legisladores del partido de gobierno por este tema?

—Estamos teniendo. Algunos demuestran gran sensibilidad con el tema, pero en realidad el Poder Judicial no es un tema que ha estado en la agenda de la izquierda en ningún país. Después pasa lo que le pasó a Lula (Da Silva) en Brasil, a Collor de Mello y a tantos otros, empiezan a entender que la Justicia tiene un papel protagónico para el desarrollo de un país. ¿De quién es la tarea de fijar el salario de los trabajadores públicos? Es del Parlamento. Entonces no puede ser que se fijen a través de sentencias de la Corte.

—Si a su juicio se están limitando competencias del Poder Legislativo, ¿por qué este Poder no reacciona?

—No se ha entendido bien cuál es el rol social del Poder Judicial. También es probable que tengan un poquito de miedo. Porque los legisladores no saben si van a terminar en un estrado judicial. Hace poco en una violación flagrante de la Constitución un juez citó a todos los legisladores que habían tenido que ver con la ley de Pluna. Eso es una muestra del libertinaje de los jueces, no de la libertad técnica con la que estoy de acuerdo. Estas cosas que pasan son burradas: que prescriban un balneario entero en La Paloma. No terminan de entender el rol que puede jugar el Poder Judicial, creen que la política está por fuera de esto cuando en realidad está muy adentro.

—¿Pero usted prefiere que el Poder Judicial esté mimetizado con el gobierno? ¿Y la independencia de poderes?

—La independencia de poderes es maravillosa mientras cada uno controle al otro. El problema es que acá nadie controla a la Corte, que es dueña y señora. ¿Cómo se explica que la Corte después que se instala el IRPF resuelve que la partida de vivienda, que es una joda, no se grava? ¿Cómo puede ser que el Parlamento no sepa eso? Miran para el costado. Yo vuelvo a decir: esos lazos que juegan extra Corte están allí planteados, porque parece ser que la condición tiene que ser que seas masón para llegar a ser ministro de la Corte. Alguna excepción es porque fuiste del Opus Dei, pero si no, de lo contrario no sos ministro. Hay algo que no termina de cerrar.

