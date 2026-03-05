Con la intervención de Orsi, Interior adjudicó una discutida compra millonaria de chalecos antibalas

Yamandú Orsi levantó la suspensión a una compra por alrededor de US$ 7 millones de chalecos antibalas destinados a la Policía Nacional. El proceso iniciado el año pasado estuvo marcado por múltiples impugnaciones de varios oferentes, que cuestionaron cambios en los criterios de análisis y deficiencias en la propuesta que resultó finalmente adjudicada.

En una resolución fechada el 18 de febrero, a la que accedió Búsqueda , el presidente argumentó que la licitación debe completarse porque la falta de chalecos antibalas nuevos “afecta seriamente necesidades inaplazables” en la operativa de la Policía. “Constituye una necesidad imprescindible e impostergable para garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el servicio policial, prevenir riesgos y evitar perjuicios a la integridad física de los funcionarios policiales”, indica el presidente de la República, que acompaña su firma con la del ministro del Interior, Carlos Negro .

La decisión se refiere a la Licitación Pública Nº 8/2025, convocada por Interior para la adquisición de chalecos antibalas negros y fundas exteriores destinados al personal policial. Al acto de apertura, celebrado el 11 de junio, se presentaron diversas compañías nacionales e internacionales. El 23 de diciembre se anunció como ganadora a la empresa uruguaya Silvercat, importadora y proveedora de equipamiento táctico y de seguridad.

El análisis técnico y formal de las propuestas estuvo a cargo de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y del Departamento de Armamento, Balística y Equipamiento Policial. Entre otros aspectos, evaluaron el cumplimiento de la norma National Institute of Justice 0101.06 (NIJ 0101.06), el estándar internacional que establece los procedimientos de ensayo y los niveles de resistencia balística exigidos para la certificación de chalecos antibalas. También verificaron la vigencia de los modelos en los registros oficiales del NIJ al momento de la licitación, la correcta presentación de los Compliance Test Report —informes emitidos por los laboratorios tras realizar las pruebas balísticas— y el cumplimiento de los requisitos documentales previstos en el Pliego de Condiciones Particulares y sus respectivas enmiendas.

En 2022, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Maldonado (Siploma) denunció el uso de chalecos antibalas con fecha de vencimiento superada. A raíz de esa y quejas similares de otros sindicatos, el Ministerio del Interior definió la compra de nuevos productos . La actual administración inició el año pasado un llamado licitatorio cuyo fundamento central fue dotar al cuerpo policial de equipamiento de protección balística actualizado para “el cumplimiento de sus funciones”.

Silvercat obtuvo la mejor evaluación global según los criterios técnicos, económicos y de antecedentes establecidos en el pliego. La adjudicación ascendió a un total de US$ 7.080.840 por la provisión de chalecos masculinos, femeninos y unisex de la marca colombiana Miguel Caballero, empresa especializada en la fabricación de indumentaria blindada tanto para fuerzas de seguridad y militares como para uso civil.

La Policía dispondrá de chalecos antibalas nuevos fabricados por Miguel Caballero, una marca colombiana.

Varias de las empresas competidoras quedaron eliminadas de la licitación por no cubrir la totalidad de talles requeridos o por presentar certificaciones correspondientes a modelos neutros, cuando el pliego exigía modelos diferenciados para las categorías masculino, femenino y unisex. Tres de ellas —Iberfix, MKU y Mars Armor— presentaron recursos de revocación que cuestionaron la validez técnica, documental y formal del proceso. Uno de los ejes centrales del reclamo fue la supuesta falta de cobertura lateral en los chalecos seleccionados: las recurrentes sostienen que el modelo presentado por Silvercat carece de protección balística suficiente en los flancos del torso, lo que, a su juicio, compromete el nivel mínimo de seguridad exigido por el pliego.

Iberfix, en particular, cuestiona además un cambio de criterio respecto al material de las fundas exteriores. Según la empresa, el expediente recomendaba expresamente el uso de Cordura 500D —un nailon balístico de alta resistencia considerado superior al poliéster en términos de durabilidad y protección—, pero ese criterio fue dejado sin efecto con posterioridad, sin que conste en el expediente fundamentación técnica alguna que justifique la modificación ni un análisis comparativo formal sobre su impacto en el desempeño del producto.

La empresa también objeta la falta de incorporación formal al expediente de las actuaciones técnicas comparativas realizadas. De acuerdo a uno de los recursos presentados, solicitó al Departamento de Armamento, Balística y Equipamiento Policial que efectuara una verificación física comparativa entre su producto y el de Silvercat. Si bien Iberfix afirma tener conocimiento informal de que pudo haberse elaborado un informe técnico al respecto, sostiene que dicho documento no fue agregado al expediente, lo que impide conocer sus conclusiones y limita el control administrativo y jurídico sobre la decisión del Ministerio del Interior.

Aunque la Comisión Asesora de Adjudicaciones rechazó todas las impugnaciones presentadas, el18 de febrero el portal especializado Infodefensa informó que el Ministerio del Interior resolvió poner en pausa la licitación debido a los cuestionamientos presentados por los oferentes participantes del llamado, lo que llevó a la intervención de Orsi.