Hombre solo busca

Esta nueva ficción de Netflix es una creación de Alan Yang y Aziz Ansari, quien además es el protagonista absoluto. Estadounidense de origen indio, Ansari es actor, productor, guionista con aplaudida experiencia en el stand up, un estrellato relativamente moderado a raíz de la comedia televisiva Parks and Recreations y con papeles secundarios en filmes como 30 minutos o menos, con Jesse Einsenberg. Este año publicó el libro Modern romance, que trata sobre el amor verdadero en épocas de redes sociales y smartphones.

Algo de eso hay en Master of none . Sus 1,68 metros de estatura, su voz de dibujo animado, su obsesión con la comida, su forma de hablar apresurada, y parte de su experiencia vital se condensan en Dev, su personaje. Dev es un sonriente actor de treinta y pico que se gana la vida haciendo comerciales mientras va de casting en casting buscando un lugar en alguna película más o menos decente —en lo posible, por fuera del estereotipado papel de indio— y que vive sin saber muy bien qué hacer con su vida, aunque hay algo que tiene muy claro: quiere pasarlo bien. Y comer pasta.

La primera temporada de Master of none se compone de 10 capítulos. Cada uno es en cierta forma independiente y autoconclusivo, aunque quedan rendijas por las que se cuelan luego personajes que estuvieron en episodios anteriores o situaciones no resueltas del todo —o, en caso de haberse resuelto, Dev se tomará el trabajo de retomarlas para darles una continuidad. Por ahí entran y salen figuras rotativas que complementan a Dev.