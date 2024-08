Houston, tenemos un problema

Ahora, como protagonista del documental de Netflix Tan plana como un encefalograma (Behind the Curve), dirigido por Daniel J. Clark, la popularidad de Sargent pasó a otro plano. Y la palabra “plano” cobra sentido cuando se mira la camiseta que en todo momento luce Sargent con la inscripción Flat Earth Army (Ejército de la Tierra Plana). Él fue uno de los primeros impulsores de ese “ejército”: los terraplanistas. Ellos sostienen que la Tierra no es una esfera y que no se mueve, que todos hemos sido engañados por los sectores de poder: las agencias espaciales, Hollywood, las grandes potencias y los líderes mundiales. Además, todo ha sido encubierto por la ciencia y la educación.

En torno a la Tierra hay “una pared de hielo de 60 metros de alto, como la que está en Juego de Tronos”, dice Sargent cuando levanta la cúpula que tapa la maqueta de la Tierra plana. “El Sol y la Luna son solo luces en el cielo que giran en torno a la circunferencia de la Tierra”, continúa. Sus afirmaciones se intercalan con las de científicos e investigadores que explican por qué son erróneas las teorías de los terraplanistas.

“No creo que todo sea una conspiración”, dice sonriente la mamá de Sargent, sentada junto a él en el jardín. Porque los terraplanistas se nutren de varias teorías conspirativas que circulan por Youtube y que después discuten en las redes sociales. Así, su comunidad se expande y hoy son miles en el mundo.

El documental generó controversias, sobre todo porque muestra dos experimentos fallidos mediante los cuales querían demostrar que la tierra no es curva. Ahora la comunidad está enojada con Sargent y quienes participaron porque se prestaron para algo que los dejó en ridículo. Lo cierto es que el documental no profundiza demasiado en ningún aspecto, y toda la trama es algo superficial y risueña.

No es cuestión de fe

“Particularmente pienso que se hizo con la intención de ridiculizar al terraplanismo. No sé por qué se prestaron para esos experimentos mal concebidos”, dice Luz, una terraplanista uruguaya que vive en Melo. Su nombre es otro, pero pidió a Búsqueda usar un apodo. “Mi hijo va al liceo y no quiero que tenga problemas”, explica en videoconferencia. En otro lugar se le une Cristian, el Hereje del Rock o también Adán, como se lo conoce en las redes sociales. “Retrasados o subnormales” son algunos calificativos que han recibido de quienes participan en sus sitios. “Es un tema muy sensible, no todo el mundo está preparado para entenderlo”, dice Cristian.

Luz es empleada pública. Cristian es músico y orfebre, además administra un canal de Youtube con amigos argentinos y españoles (El Hereje del Rock), también un grupo en Facebook que se llama Horizontes y lo siguen alrededor de 2000 personas y Tierra Plana Uruguay con cerca de 1500 seguidores, y va en aumento. Desde los 12 años, Cristian anda con una cámara al hombro filmando el cielo y todo lo que le dé curiosidad. Ahora tiene una Panasonic y también le prestaron un telescopio.

Luz y Cristian se conocieron en un grupo de redes y se vieron personalmente en algunas ocasiones. Ambos comenzaron a interesarse por el terraplanismo a partir de videos de Youtube y después en los grupos que integran. “No lo llamo movimiento. Para tener un movimiento hay que tener unidad, y nosotros somos muy diversos. Hay científicos, agnósticos, religiosos. Pero esto no es una creencia. Es un gran daño que le ha hecho la fe científica a la ciencia”.

Ellos afirman que la ciencia no ha demostrado que la Tierra es esférica, que el hombre no llegó a la Luna y que las fotos que se tienen del planeta desde el espacio son falsas. “La ciencia se ha convertido en un dogma incuestionable, y la esfericidad de la Tierra es un dogma”, dice Luz. “No hemos sido educados para cuestionar, sino que la educación desde su raíz fue instaurada para obedecer. La ciencia exige fe en el espectador que no puede comprobar si la Tierra es esférica porque no puede viajar al espacio”.

Para ellos, durante la Guerra Fría los Estados Unidos sintieron la competencia soviética por la carrera espacial. Luz piensa que hicieron los cohetes pero no llegaron nunca a la Luna y que de allí en más comenzó una gran propaganda. La motivación para mantener que la Tierra es redonda sería quedarse con sumas millonarias de dinero que supuestamente son para las investigaciones y no ayudan en nada al bienestar de la gente. “Si en todos lados hay corrupción, ¿por qué nos cuesta tanto pensar que a lo mejor la NASA está desviando su presupuesto y lo roban los políticos que la manejan?”.

Uno de sus argumentos para afirmar la chatura de la Tierra es la visibilidad de ciudades o edificios a una distancia considerable. Cristian muestra una fotografía en la pantalla tomada desde Colonia y se ven edificios de Buenos Aires. “Hay unos 50 kilómetros de distancia desde la costa. El edificio más alto debería estar oculto si la Tierra fuera curva. Además, la Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora sobre su eje, ¿por qué nadie siente nunca ese movimiento?”.

A Luz le gusta indagar en textos históricos y habla de navegantes que no pudieron atravesar la gran muralla de hielo de la Antártida, de filósofos antiguos que creían en que la Tierra era redonda porque “desconocían la influencia de la atmósfera terrestre sobre nosotros”, también de las pirámides que se han mantenido en perfecta alineación a pesar de los movimientos de la Tierra. “Encontré unos videos que muestran unos globos terráqueos anteriores a la carrera espacial y los continentes se ven exactamente iguales a como se ven ahora. Es raro que con la llegada del hombre a la Luna no se haya descubierto ningún error cartográfico”.

Ambos terraplanistas piensan que, como en una secta, el sistema dominante utiliza mecanismos de propaganda y de censura para mantener el control. “Te muestro lo que quiero que veas y lo demás lo censuro. La propaganda de la NASA está en todos lados y empezó con las películas de Hollywood de extraterrestres y viajes a Marte. Estamos bombardeados por la propaganda de la esfera”, dice Luz. “La esfera es el elemento con más marketing del mundo”, agrega Cristian.

En cuanto a marketing y merchandising, los terraplanistas están aprendiendo. Por lo menos en Tan plana como un encefalograma hay un terraplanista que fabrica maquetas para vender. Además hay llaveros, gorros y camisetas. También tienen su propio saludo, que ya es internacional y se pudo ver en las fotos del reciente congreso que realizaron en Buenos Aires: la mano plana y horizontal paralela al pecho.

Luz explica que con el Tratado Antártico se limitó el libre paso por la zona y que por eso nadie puede comprobar que hay un muro que rodea la Tierra. “Nosotros vemos los videos en Youtube y vamos a confirmar la información. Uno de los postulados terraplanistas es investigar. Lo mismo te decimos a vos, no te quedes con lo que nosotros te decimos, andá a corroborarlo”, le dice Luz a Búsqueda.

“Y, sin embargo, se mueve”, podría haberle contestado Galileo.

Vida Cultural

2019-03-07T00:00:00

