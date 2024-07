Hugo Chávez, el muchacho de provincia que se sabía a Bolivar de memoria y que puso a Venezuela en los titulares del mundo

Los 58 años de vida de Hugo Chávez , que jugaba al béisbol y seguía el agite de las grandes ligas pero se sabía de memoria la obra del libertador Simón Bolívar al punto que se sintió su reencarnación, no fueron un remanso. Apenas seis años después de haber sido liberado de la cárcel a la que llegó por un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez, este ex teniente coronel de infantería fue electo 52º presidente de Venezuela en 1998, con el 56% de los votos. Recibió un país en profunda crisis y sin un verdadero partido detrás.

Entonces aún no tenía un programa para realizar el “socialismo del siglo XXI” sino apenas algunas ideas “bolivarianas” muy firmes.

En 1994, poco después de salir de prisión, llegó a Uruguay por primera vez en gira por el continente. El Frente Amplio no lo recibió por golpista pero el entonces presidente de la coalición, general Líber Seregni, designó como interlocutor al piloto militar retirado Gerónimo Cardozo, luego embajador uruguayo en Caracas. También se entrevistó con dirigentes del MLN-Tupamaros.

Cuando Búsqueda lo entrevistó en el hotel Radisson Victoria, en febrero de 2000, Chávez dijo que “el neoliberalismo es el camino al infierno” porque “las desigualdades no las arregla el mercado, hace falta una mano reguladora enorme que impulse, que planifique”. Pero advirtió socarrón: “De verdad que no soy socialista, nosotros no proponemos un modelo socialista, más bien buscamos un punto de equilibrio y eso es muy bolivariano. Bolívar hablaba de que era necesario alejarse de los extremos y buscar un punto de equilibrio intermedio y eso es válido en lo político, en lo económico, en lo social”. Eso fue durante su breve estadía en Montevideo con motivo de la asunción de Jorge Batlle como presidente.