Inspirado en el depósito de cadáveres

“Antes, de noche dormía”, dice Max von Sydow en una cabaña donde reina la oscuridad y la luz proviene apenas de un fósforo. Escuchamos unos sonidos lejanos, inquietantes. “Ya no puedo”, agrega, “el miedo me lo impide”. Prende otro fósforo, mientras Liv Ullmann escucha, paciente. “Toda la noche estoy despierto”, continúa Von Sydow. “Esta es la peor hora, ¿sabes cómo se llama?”, pregunta retóricamente mientras acerca el fósforo al rostro de Ullmann. “La hora del lobo, y es cuando más gente muere y más bebés nacen”.

Esta imponente escena entre el artista atormentado Johan y su mujer Alma, retirados en una isla solitaria para que el primero pueda crear sin molestias del mundo exterior (no quiere ver gente, ningún humano), pertenece a La hora del lobo (Vargtimmen, 1968), escrita y dirigida por Ingmar Bergman, que el sábado 14 de julio hubiese cumplido cien años. Lo que Johan y Alma no saben o no han tomado en cuenta, es que en esa misma isla también vive el barón Von Merkens, quien aloja en su castillo a una banda de fantasmas rapaces.