Interior compró tecnología de reconocimiento facial hace tres años, pero no está operativa y no hay protocolos ni un referente

En febrero de 2020, a pocos días del cambio de gobierno, el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, firmó la resolución por la que se adjudicó una licitación para adquirir un software de reconocimiento facial. El sistema le iba a permitir al Ministerio del Interior utilizar las casi 9.000 cámaras que están instaladas en la vía pública como dispositivos para identificar personas, al cotejar las imágenes registradas con las que están en poder de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

La compra tuvo un costo de US$ 877.091. De esa cifra, US$ 638.913 eran para el sistema informático y los US$ 238.178 restantes para su mantenimiento por un plazo de tres años.

Aunque apenas faltan un par de meses para que venza el plazo de mantenimiento estipulado, la tecnología comprada casi tres años atrás está “instalada pero no operativa”. Tampoco existe un delegado designado por el Ministerio del Interior para la protección de los datos que requiere el funcionamiento —recién “se está en instancia de seleccionar la persona y perfil adecuado”—, ni están establecidos los protocolos de uso del software de reconocimiento facial, que todavía están en “instancia de redacción”.

Estas fueron las respuestas que la cartera dio ante el Juzgado Letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo de 4º turno, luego de no responder un pedido de acceso a la información pública realizado por Patricia Díaz, coordinadora de Datysoc. Esa organización forma parte de la asociación civil Data Uruguay e impulsa estudios de investigación y acción en el área de derechos digitales y el impacto de las tecnologías de la información en los derechos humanos.

La solicitud había sido realizada el 2 de noviembre de 2021 y fue denegada el 2 de diciembre. Las preguntas formuladas por Díaz apuntaban a tener detalles sobre el uso que el gobierno hace de la videovigilancia en las políticas de seguridad pública. El Ministerio del Interior argumentó que se trataba de información reservada, porque “los sistemas de persecución del delito, si se revelan, no son eficaces”. También, indicó que había datos que no tenía y así se amparó en la legislación vigente que establece que los organismos no tienen la obligación de producir información con la que no cuentan.