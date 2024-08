Inversión en maquinaria agrícola creció 55% en la última campaña

Más inversión

El Idima, que calcula Carle & Andrioli desde 2009, tuvo una trayectoria de crecimiento hasta el 2014. Después registró dos zafras con caídas, luego de las cuales la inversión se mantuvo en niveles bajos. En las últimas tres campañas aumentó: 45% en 2019-20, 28% en 2020-21 y 55% en la última. Si bien el indicador no alcanzó sus máximos históricos, actualmente se sitúa en el mayor nivel de las últimas ocho zafras.

Todos los componentes del Idima registraron aumentos en la última campaña: cosechadoras (70%), sembradoras (53%) y tractores (46%).

La inversión por hectárea sembrada creció a US$ 98, contra los US$ 67 de la campaña anterior.

En el incremento de la cifra de inversión también incidieron factores comerciales, como el aumento del precio de los equipos —en torno a 20%— y la demora en la importación y entrega de los bienes a causa de problemas de aprovisionamiento, apuntó la consultora. Por origen, los equipos provinieron principalmente de Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, que concentraron el 80% del valor importado. También hubo equipos agrícolas importados de otros orígenes, como México, India, Argentina, China y Canadá.

Huracán y viento

El panorma de precios de los commodities favorables para Uruguay en los últimos tiempos fue relativizado por el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. El miércoles 6, cuando acompañó a la delegación del Ministerio de Economía a la comisión de la Cámara de Diputados que trata el proyecto de Rendición de Cuentas, rechazó que lo que esté recibiendo el país sea “un huracán de cola”, como planteó el representante frenteamplista Sebastián Valdomir. “Yo le digo que hay que mirar los valores reales de las exportaciones agrícolas actuales para ver que son inferiores a los del 2012 y 2013 en términos reales. En todo caso es un huracán que tiene un grado inferior —ya no es grado 5; capaz es un grado 4— a los anteriores. Además, para que esto realmente tenga un efecto duradero tiene que perdurar, porque una cosa es que esto se dé en algún momento y otra es como pasó básicamente a partir de 2003 o 2004, cuando los precios empezaron a crecer y crecieron, crecieron, crecieron, cabecearon seis meses entre setiembre de 2008 y marzo de 2009, empezaron a crecer de vuelta e hicieron récord en 2012 y 2013. En Uruguay se mantuvieron hasta el 2014 por nuestra canasta de estructura de exportación y luego empezaron a caer a determinados niveles”, replicó Alfie. “Quizás nosotros estamos recibiendo una cosa transitoria que es positiva, pero no es lo mejor, porque el impacto negativo más grande va a venir. Todavía no estamos a niveles anteriores —no son malos claramente; son bastante buenos—, pero el impacto negativo va a venir, porque los bancos centrales más grandes del mundo ya empezaron a aplicar políticas monetarias para restringir esto”, agregó. Frente a ese escenario más complejo, dijo que hay que ser “cautos, no en el cortísimo plazo, pero en un plazo no muy largo hay que ser cautos porque estas cosas nos pegan y mucho. Somos un país que estaba endeudado y que seguimos endeudados”.

Economía

2022-07-13T20:39:00

