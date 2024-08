Jinetes del Apocalipsis

Este impresionante thriller es violento, descarnado y pesimista. Conviene aclararlo para aquellos que necesitan una tabla de contenidos bien clara. No es habitual que el pesimismo se instale en la agenda de una producción hollywoodense. Pero aquí dirige el canadiense Denis Villeneuve (Quebec, 1967), un cineasta que no está acostumbrado a quedarse quieto ni a ser complaciente, y si tiene que ser maldito en su mensaje, pues será maldito. El hombre no juzga ni tiene respuestas, a los sumo se hace unas cuantas preguntas sobre el modo en que opera el narcotráfico y, sobre todo, el modo en que algunos tienen de combatirlo.