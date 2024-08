José Mujica mantiene su postura de sustituir al director general de Secundaria, pero espera más información del presidente del Codicen

Fiscalía Mónica Ferrero no autorizó realizar una pericia internacional al celular de Astesiano

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

Consultado por Búsqueda, Mujica declaró: “Quiero ver lo que me informa el presidente de la ANEP. Con los elementos que tengo hasta el momento mantengo mi postura, salvo que me presenten documentación que me demuestre otra cosa”.