Jueza decidió entregar a mafioso italiano a su país

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

La jueza consideró que el juicio en rebeldía no impedía la extradición. Según informó a Búsqueda, no es algo que esté contemplado en el convenio de extradición que está vigente con Italia, que data de 1879. Aunque ya hay un nuevo convenio, este aún no entró en vigencia, explicó.