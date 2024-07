La FEUU busca cambiar su perfil público tras polémica declaración contra la OEA, un “boomerang” que tiró abajo “años de laburo”

Éstos lamentaron los “descuidos de forma” del comunicado —que incluyó errores de ortografía y sintaxis—, “de fondo” —por calificar de “persona no grata” a Diego Cánepa, ex colaborador de Almagro en la OEA— y “de oportunidad”, porque el texto no incluyó ninguna mención, en sus tres puntos, a las decenas de muertes violentas, entre ellas de estudiantes, registradas en Venezuela en las últimas semanas durante las manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.