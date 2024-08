La Luna, el muro y el Centenario

El show anunciado el miércoles 6 por el productor Danilo Astori Sueiro será histórico en varios sentidos. Roger Waters es un gran creador de canciones como Money, Hey You y Us and Them, de esas que permanecen en el tiempo; como Mother, Run Like Hell o Confortably Numb, de esas que debe conocer quien quiera internarse en la historia del rock; como Have a Cigar, Pigs o esa obra maestra llamada The Wall, que compuso casi en exclusiva y sigue viniendo del futuro. Es un activista que lanzó sus dardos a la Thatcher, a Reagan, a Bush y ahora a Trump. Un bajista sobrio y oficioso que siempre tuvo claros sus límites (Waters nunca fue McCartney en las cuatro cuerdas) y puso Norte en la canción, en el sonido de la banda y en la dimensión visual del espectáculo. Un existencialista del rock que pasó sus 74 años cerrando la herida de haber perdido a su padre en la guerra y debe ser leído y escuchado para entender qué pasó en la música después de Los Beatles.

Otra garantía es el gran legado de Pink Floyd que trae esta gira Us + Them que, a diferencia de las dos anteriores, centradas en una obra, es una antología de lo mejor de ese período fantástico que va desde Meddle (1971) a The Wall (1979), pasando por The Dark Side Of The Moon (1973), Wish You Were Here (1975) y Animals (1977), y con tres o cuatro temas de Is This The Life We Really Want?, su disco de 2017.

Existe un amplio consenso de que en la gira In The Flesh (1978) se inventó el rock de estadios gracias a los grandes ornamentos visuales como el famoso chancho gigante inflado con helio que surca el campo sobre los espectadores. Ya estaba el poderoso antecedente de la grabación en el coliseo de Pompeya para la película Live at Pompeii. Años más tarde, la postal fue el icónico muro a lo largo de todo el escenario, que sobre el final del show era derrumbado a mano, ladrillo a ladrillo, por decenas de operarios. Luego la esfera de luces, luego la pantalla circular, luego la habitación de teclados de Rick Wright, luego el sonido envolvente con parlantes en todas las tribunas, luego el avión-caza que cruza de punta a punta y se estrella en el proscenio. Después tomaron la posta los Stones, U2, McCartney, Madonna, AC/DC, Michael Jackson, Metallica y muchos más.

En estos últimos años se han realizado varias mejoras en su infraestructura que facilitaron el trabajo de las grandes producciones. “Adaptamos camarines, creamos locaciones debajo de las tribunas, pero dentro de una estructura que no admite mayores movimientos”, explicó Romano. Para los shows de McCartney “prácticamente instalamos una ciudad debajo de la tribuna” y para el recital de los Stones se construyó una rampa que facilita la entrada de cargamento para los conciertos.

Mucho se ha especulado con los problemas que ha tenido el legendario coloso de cemento para amoldarse a las exigencias. La gira anterior de Waters, The Wall Live, llegó al Río de la Plata y hubo negociaciones para realizar un show en el estadio. Algunos productores aseguraron que no se pudo concretar debido a problemas logísticos. Inclusive se habló de un posible show de Madonna que no se concretó porque el armado exigía trabajar con grúas que eran muy grandes y no cabían por las puertas. Pero Romano niega estás versiones. “Siempre escuché eso, pero a mí no me consta. Nunca tuvimos un pedido de Madonna. Tuvimos un pedido de Astori hijo para ver el estadio para un posible concierto de Waters. Nunca supimos por qué no lo hizo”, dijo Romano.

La segunda fue la vencida para el productor. Si bien el jerarca aclaró que el contrato todavía no se firmó, cree que “no habrá problemas”. La puesta en escena del ex Pink Floyd marcará un antes y un después en Uruguay. Y será un buen aliciente para las arcas del estadio. El récord por el alquiler del recinto lo tienen los Stones (usaron las cuatro tribunas): casi US$ 300.000. “Para Waters va a ser menos porque utilizará menos cosas”.

Las entradas se pondrán a la venta el 19 de febrero en Red UTS, con la más barata a $ 1.500. Aún no se conoce el precio de las más caras, pero seguramente habrá precios para empleados, encargados, gerentes y magnates. Pero a no preocuparse, como bien recomiendan quienes ya vieron este show en su etapa inicial en Estados Unidos: cuanto más lejos, mejor. Estaremos frente a la mayor y más avanzada pantalla jamás vista en Uruguay. Dicen también que es el show más político de la carrera de Waters. Los ansiosos pueden ver el concierto entero en YouTube. Allá ellos, mejor no espoilear. Waters será la palabra más repetida en el próximo año.

