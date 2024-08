La “Operación Zanahoria” en cuestión

Aunque a los forenses no correspondía opinar acerca de la existencia o no de dicha operación, el informe era concluyente en cuanto a que, en menos de una hora, a una temperatura cercana a los 500 grados centígrados, un esqueleto (los muertos frescos necesitan más temperatura) se convierte en cenizas, tal como indicaban las fuentes militares.

Para los antropólogos forenses del GIAF Alicia Lusiardo —la única con sólida formación en la materia específica—, Gustavo Casanova y Natalia Azziz, otro motivo para dudar de esta teoría es que en todos los casos donde se realizaron operaciones similares (Argentina, Chile y la ex Yugoslavia) se encontraron restos óseos, ya que es muy difícil desenterrar un cuerpo sin que alguno de los 205 huesos, sobre todo pequeñas falanges, queden en el terreno, y eso no ha ocurrido en Uruguay. El GIAF apuesta a continuar en la búsqueda y espera informaciones a través de los teléfonos 098 814004 y 2403 2026.

López Mazz apuesta a que las investigaciones en curso permitan nuevos hallazgos, incluso numerosos, pero sostiene que la operación existió.

“Yo reafirmo y sostengo en el marco de mi libertad e independencia técnica lo que he dicho”, sostuvo al ser consultado a fines de setiembre en Radio Uruguay. “Como científico sostengo todo lo que he dicho y me puse a disposición de mis superiores para instancias de evaluación científica”, dijo en el programa, aunque no especificó a quiénes se refería ni entró en detalles sobre su razonamiento.

La independencia técnica, un asunto difícil en estos casos, también fue reclamada por Lusiardo con relación a un peritaje que realizó en 2011 a pedido de la defensa del coronel Tranquilino Machado, acusado de matar al estudiante Ramón Peré durante la huelga general de 1973. Aunque finalmente Machado fue procesado después de un tercer peritaje, Lusiardo recibió cuestionamientos en medios universitarios tanto por el contenido de su informe como por el solo hecho de haber aceptado trabajar para “ambas partes”: la defensa de los militares y el gobierno que busca a desaparecidos.

2014-12-11T00:00:00

