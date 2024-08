La campaña por la seguridad propuesta por Larrañaga y la cocina política preelectoral entreveran antesala de las internas blancas

Juntos pero bastante entreverados. Así están las cosas en el Partido Nacional . Las diferencias no son únicamente las esperables entre un sector y otro. También las cuestiones van y vienen confusas, mezcladas para aquí y para allá, entre compañeros de una misma agrupación. O incluso en un movimiento que para afuera se anuncia como una sólida tercera vía en crecimiento pero que está todavía muy lejos de ofrecer algo nítido, concreto. En la antesala de la campaña para las elecciones internas, en este limbo en el que va a quedar suspendida la política partidaria hasta después del Mundial de Rusia, se entreveraron las cosas entre los blancos.

Uno de los primeros en desmarcarse públicamente de la propuesta fue el líder de Todos, Luis Lacalle Pou. “Yo no voy a firmar”, dijo. Y bastó esa chispa para que enseguida comiencen los tiros por debajo de la mesa. Lacalle Pou apeló a una figura para explicar su posición. Argumentó que si hoy se está incendiando una casa no se puede llamar a los bomberos para dentro de dos años. Y agregó que su idea es cambiar la seguridad desde la Torre Ejecutiva. “La reforma nuestra para dentro de dos años es reformar el gobierno, cambiarlo, y ahí recuperar el mando político de las fuerzas policiales y decirle claramente a la delincuencia que se les terminó el recreo”, señaló en declaraciones recogidas por el El País. ¿Cómo cayó esto en Alianza? No muy bien. Aunque se busque disimularlo. Fuentes del sector dijeron a Búsqueda que “no toman en cuenta” los dichos de Lacalle Pou ni le encuentran “mucho fundamento”.