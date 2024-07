La comunidad LGTB podrá disfrutar del Mundial de Qatar siempre que “sea en el marco del respeto de las tradiciones” de ese país

Está convencido de que el Mundial de Qatar no se parecerá a ningún otro. Su país “está trabajando a full” para organizar “el mejor de los Mundiales”, insiste. Mientras espera la designación de un nuevo embajador, el encargado de negocios de Qatar en Uruguay, Abdulla Al-Meraikhi, recibe a Búsqueda con el propósito de hablar de la primera Copa del Mundo que se jugará en tierras árabes.

Sobre la posibilidad de aumentar el cupo de participantes a 48 selecciones, no sabe si estarán preparados. “En caso de que se confirme la ampliación, no sabemos cómo va a ser”, dice.

—El emir del Estado de Qatar, Bin Hamad Al Thani, dijo que comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2022. En estos momentos, se está trabajando en todo lo que es la parte de infraestructura para el evento. Ya se inauguró el primer estadio, el Khalifa International. Nuestro país está trabajando a full, de forma completa, en lo que son las instalaciones. Por ejemplo, estamos desarrollando el sistema de transporte de metro. Se está probando para los estadios, y con varios años de anticipación, para que funcione de un modo adecuado. Incluso, en la zona del aeropuerto de Doha, ya hay un tren funcionando sin pasajeros, solo operando, de prueba.

—¿Ese tren va a conectar los estadios?

—El tren en el aeropuerto para conectar diferentes terminales que ya están creadas y otras que se van a crear. Además, va a estar el sistema de transporte de metro, que va a conectar el aeropuerto con diferentes puntos de Doha.

—¿Se parecerá el Mundial de su país a otros recientes, como los de Brasil y Rusia?

—Nosotros vimos el Mundial de Sudáfrica, el de Brasil y el de Rusia. Cada uno tenía su característica. El de 2010 tenía el toque africano, en 2014 estaba todo el toque sudamericano del “país del fútbol” y el último Mundial también fue muy bueno. Qatar va a ser diferente por las características árabes, de Medio Oriente y de Qatar. El tono qatarí va a dominar el evento. Me sumo a lo que dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino: éste va a ser el mejor de los Mundiales.

—El Mundial se va a jugar en el invierno qatarí y los estadios van a ser enfriados con máquinas. ¿Cómo van a hacer con los entrenamientos de las selecciones, con los miles de turistas y el calor?

—Con respecto al traslado de la gente de un lugar a otro, ya contamos con un sistema de transporte que funciona muy bien. Para el mundial también va a haber un sistema de transporte público que va a trasladar a los turistas adecuadamente, considerando las temperaturas. Con respecto a los jugadores, Qatar tiene centros deportivos que son de los más modernos del mundo…

—¿Pero el calor no va a ser un problema?

—En nuestro invierno, noviembre y diciembre, estamos hablando de una temperatura muy agradable. Por eso, no va a haber ningún problema con el tema de la temperatura.

—¿Les preocupa que haya un choque cultural muy grande en Qatar con asuntos como el consumo de alcohol, algo tan habitual en estos torneos? ¿Se podrá tomar alcohol?

—Antes que nada, Qatar recibe a cualquier persona, no importa cuál sea su credo, religión o color, ya sea hombre o mujer. Qatar no tiene ninguna restricción en ese sentido. Somos un país abierto que recibe a la gente de cualquier lugar del mundo. En nuestro país hay ciertas prohibiciones, como tomar alcohol en la vía pública, respetando la religión islámica, que es la religión que rige en el país. Sin embargo, hay lugares específicos para ir a tomar alcohol sin ningún problema. Permitimos tomar alcohol, pero no en las calles.

—¿Y, por ejemplo, el turismo de la comunidad LGTB que quiera ir al Mundial?

—No va a haber problemas con estos temas, con tal que sean en el marco del respeto de las tradiciones de Qatar. Con tal que la persona respete la cultura del país en donde esté, no va a haber problemas.

—¿Es posible que el de Qatar sea el primer Mundial con 48 selecciones?

—Hasta ahora no hay una respuesta oficial. Está en manos de la FIFA.

—¿Están preparados para eso?

—Según las declaraciones de Infantino, en caso de que haya 48 selecciones, va a ser con la organización de otros países, además de Qatar. Hasta ahora, nuestro país está preparado para lo que se acordó: un Mundial de 32 equipos. En caso de que se confirme la ampliación de países, no sabemos cómo va a ser.

—¿Qatar está dispuesto a compartir el Mundial con otros países?

—No sabemos. Ahora Qatar está en el medio de un bloqueo y entre esos países que nos bloquean puede haber alguno que esté entre los 48 equipos. No se sabe si la situación va a seguir así o va a cambiar. Faltan cuatro años y no tenemos idea de lo que puede pasar.

—¿Cómo están paliando el bloqueo un año y medio después del inicio?

—Qatar, bajo el prudente mandato del emir Tamin Bin Hamad Al Thani, está en prosperidad. Después del bloqueo estamos más desarrollados. Incluso, según pronósticos de la Organización Mundial del Comercio, estamos mejor desarrollados en materia comercial y económica. Los ciudadanos qataríes y los extranjeros no encuentran problemas a raíz del bloqueo. Antes, nuestro país tenía necesidades que las resolvía con otros países. Ahora, Qatar es autosuficiente. Estamos produciendo lo que antes traíamos de otros países. Qatar se está haciendo más fuerte con este bloqueo.

—¿Qué ocurrirá si la crisis no se resuelve pronto?

—Seguimos buscando una solución. Estamos bien. Los residentes, ciudadanos y visitantes están cómodos en Qatar, pero esto no quiere decir que no necesitemos tener buenas relaciones siempre. Sobre todo con países que están rodeando a Qatar. Por eso, siempre vamos a seguir buscando una solución con estos países.

—Cuando Qatar ganó la compulsa para organizar el Mundial 2022, se habló de corrupción. La revista France Football publicó que su país pagó sobornos para conseguirlo.

—Si hubiese alguna prueba de que Qatar hizo algo de lo que se le acusa, no habría podido organizar el Mundial. No hay pruebas de sobornos. Son pretensiones infundadas, sin ninguna prueba. No hay ninguna evidencia.

—Uruguay va a intentar organizar, junto con Argentina y Paraguay, el Mundial 2030. Tiene historia y buen clima. ¿Qué le recomendaría para lograr ganar su candidatura?

—Uruguay fue el primer país en organizar un Mundial y en ganarlo. Tiene mucha historia. No podemos decirle a Uruguay qué hacer. Cualquier esfuerzo que haga Uruguay, junto con Argentina y Paraguay, seguramente va a estar muy bien estudiado y servirá para ganar.

