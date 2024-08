La consagración de la primavera

En rigor, el cantautor nunca ha sido un pianista de nota, y tampoco es un cantante brillante: no toca como Hugo Fattoruso ni canta como Stevie Wonder o, sin llegar a esos extremos, como Pedro Aznar, otro cantautor argentino menos masivo. Sin embargo, en este show demostró que los años le han servido para madurar y evadir los manierismos. Es que, sin piruetas ni falsetes innecesarios, Páez cantó con un gusto atendible y con ese swing que le ha permitido ocupar un lugar de privilegio en el público del Río de la Plata, un público que es joven pero no solo es joven sino que es heterogéneo porque Fito es rock pero también es pop, es funk, es folclore y es amor, amor y lo que viene después del amor.