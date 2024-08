La crisis venezolana debilita la posición de Bandes Uruguay

Del mismo modo, el banco habría registrado pérdidas en los últimos años si no fuera por otros ingresos no financieros, que según Moody’s consisten principalmente en pagos de su casa matriz. Para la calificadora, es probable que la rentabilidad de su negocio “permanezca débil, presionada por grandes gastos operativos” y costos crediticios que seguirán siendo elevados a pesar de la caída repentina de los créditos vencidos. No obstante, señaló que las ganancias deberían mejorar si la institución financiera uruguaya logra redistribuir parte de sus activos líquidos de bajo rendimiento en préstamos de mayor margen denominados en pesos para individuos y pequeñas y medianas empresas.

En el primer trimestre, Bandes Uruguay perdió US$ 300.000, analizó Búsqueda a partir de datos publicados esta semana por el Banco Central. En dicho período la entidad aumentó en US$ 41 millones su stock de depósitos (a unos US$ 205 millones) y amplió en casi US$ 9 millones (a US$ 154 millones) la cartera de préstamos.

Bandes Uruguay nació a instancias de gestiones políticas entre el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y el primero de Tabaré Vázquez. Vino a rescatar puestos de trabajo y acotar pérdidas en el sistema financiero uruguayo tras la quiebra de Cofac; el banco estatal venezolano compró sus activos y absorbió pasivos, a la vez que reclutó a gran parte del personal que dejó en la calle el cierre de esa cooperativa de ahorro y crédito. A fines de 2006 la filial abrió sus puertas.

Economía

2018-04-19T00:00:00

2018-04-19T00:00:00