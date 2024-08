La difusión de parte del archivo de un militar puso en la mira carencias políticas, legales y profesionales de los servicios de Inteligencia

El coronel uruguayo Elmar Castiglioni, que dedicó buena parte de su carrera a la especialidad de inteligencia, que incluye producir informes a partir de seguimientos, intervenciones telefónicas, espionaje o la simple consulta de fuentes abiertas, no tuvo la misma suerte que Hoover.

A pesar de no estar más en el servicio desde 2006, donde fue jefe de los departamentos de Análisis Interior y Exterior, Castiglioni continuó su actividad en forma paralela e irregular y, según reveló el viernes 2 el semanario “Brecha”, manejaba información sensible, que guardaba en su propia casa e incluía, entre otros documentos, un listado de agentes supuestamente infiltrados en diversos organismos públicos y privados y el resultado de espionaje a los ex presidentes Jorge Batlle, Julio Sanguinetti, al general Liber Seregni y a otros políticos, dirigentes sindicales y magistrados.