La discusión sobre las transferencias monetarias es “vana”; hay que dar vuelta la página y enfocarse en el empleo, dice jerarca del Mides

A comienzos de 2019 aparecieron algunas conclusiones sobre el programa, entre ellas, que no logró el objetivo deseado de aumentar el nivel de empleo entre los que participaron. Sin embargo, sí tuvo buenos resultados en la mejora de la salud, la autoestima y el optimismo hacia el futuro de los beneficiarios, según informó El País de Madrid el domingo 10.

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

En varios países, como Kenia, Canadá, Finlandia, Francia o México, se han implementado planes piloto, indicó Labat, y las evaluaciones no son concluyentes en ningún caso, afirmó.

“Es que hacer un experimento con estas cosas tiene un nivel de gasto tan grande que desestimula a cualquier país a tener una aventura de este tipo”, explicó. El sistema diseñado por México, por ejemplo, costaba 12 puntos del PIB, añadió.

Que una renta básica tenga impacto en la autoestima y el optimismo es “razonable”, evaluó Labat, pero se mostró más escéptico respecto a las posibilidades de que incida en la búsqueda de trabajo. “¿Por qué pretender que tenga impacto sobre variables más complejas, como es el mercado de trabajo, donde hay un montón de actores y distintos tipos de rigideces, donde hay problemas de localización, de discriminación?”, planteó.

En ese sentido, el sociólogo cuestionó por qué en todo el mundo se discute sobre ese tipo de ideas. La respuesta que encuentra está en los problemas que provoca la falta de empleo. “La persona mejoró su bienestar, pero no mejoró en su desempleo, lo cual es razonable porque el mercado siguió siendo el mismo. Eso muestra que el supuesto de que lo que hay que hacer es estimular al individuo para que salga de la flojera y sea más próspero, volvió a fracasar. Y entonces eso no se arregla ni con palos ni con zanahorias. Nosotros probamos con las contraprestaciones, el garrote, y acá está la zanahoria, y no hubo cambio. Por eso, se necesita otra cosa”, afirmó.

Para Labat es necesario que se dé “vuelta la página con el asunto de las transferencias monetarias”. El jerarca insistió con una idea que planteó hace más de un año que proponía otorgar un ingreso mínimo a todos los menores de 18 años sin importar el nivel de ingresos (Búsqueda Nº 1.941).

Para Labat es necesario que se dé “vuelta la página con el asunto de las transferencias monetarias”. El jerarca insistió con una idea que planteó hace más de un año que proponía otorgar un ingreso mínimo a todos los menores de 18 años sin importar el nivel de ingresos.

“El incremento fiscal es bajo, y sacamos de la agenda este debate que tanto les gusta a determinados sectores reaccionarios y conservadores que están mal informados y manijeados. (...) El uso de las contraprestaciones es una discusión vana y hay que dar vuelta la página, y la forma de dar vuelta la página no es retirando la ayuda, ya que para los sectores más bajos esto es un apoyo”.

El jerarca dijo que cuando el gobierno comenzó con las transferencias monetarias, se pensó que iba a mejorar el empleo de las familias pobres, que impactaría en las mujeres, en sus hijos.

Después de 15 años, dijo, está “claro que ninguna de esas dimensiones tuvieron un desempeño concluyente que justifique que las personas que cobran transferencias monetarias con eso van a tener movilidad social. Es el mercado de trabajo el que sí produce movilidad social”.

Labat se mostró molesto con las publicaciones en redes sociales sobre las transferencias monetarias del Estado: “Se generan discusiones en Facebook donde las cosas crecen de tamaño y tienen levadura. ¡Hablan del sueldo del Mides! ¡Los $ 20.000 del Mides! La tarjeta para la ropa, la tarjeta para DirecTV, hay una cantidad de delirios que dice la gente porque existe una transferencia de entre $ 1.500 y $ 2.000 promedio. Y es en función de todo eso que se construye esta alegoría del saqueo de las clases medias”.

Para lograr movilidad social, insistió Labat, se debe atender la situación del mercado laboral. El jerarca sostuvo que hay una “fractura en la sociedad salarial”, ya que hoy no se puede asegurar que todas las personas pueden vivir de su trabajo.

Si hay un 7% de desempleados, que equivale a unas 150.000 personas, no quiere decir que son unos “irresponsables que no salen a buscar trabajo”, afirmó. Es que “la sociedad no ha sido capaz de generar empleo”.

Si hay un 7% de desempleados, que equivale a unas 150.000 personas, no quiere decir que son unos “irresponsables que no salen a buscar trabajo”, afirmó. Es que “la sociedad no ha sido capaz de generar empleo”.

“Seguimos pensando que le damos una transferencia a un individuo para que mejore su condición en relación al mercado de trabajo, cuando su relación con ese mercado de trabajo en buena medida no depende de él”.

Labat dijo que la “nueva generación de políticas sociales” debe tener como consigna “un lugar para cada uno. Un lugar en el mercado de trabajo, en el estudio, en la comunidad”. Admitió que esto puede “ser romántico”, pero en su opinión es “revolucionario”.

“Viene de la mano de asumir de una vez por todas la gigantesca falla de mercado que tenemos en la integración social. Si hay algo concluyente en todo esto es que el mercado falló en integrar a la totalidad de la población, el mercado falló en generar bienestar y cuidados para la población”, opinó.

Información Nacional

2019-02-14T00:00:00

2019-02-14T00:00:00