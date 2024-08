La fiesta del destrozo

La película dura 142 minutos (sí: casi dos horas y media). Todo ese tiempo les lleva a los superhéroes de Marvel ponerse de acuerdo y salvar a la Tierra de fuerzas alienígenas que llegan para dominarla o destruirla. ¿O para ambas cosas? Según el archivillano Loki (Tom Hiddleston), la humanidad no está preparada para la libertad sino para la sumisión, siempre que él sea el amo y señor. Para eso roba el Tesseract y utiliza su enorme energía para abrir un portal hacia otro mundo y hacer ingresar fuerzas hostiles desde el espacio exterior, precisamente desde Asgard, donde viejos y poderosos dioses controlan la operación.

Eso ya bastaría para elaborar una fantasía de aventuras como tantas otras, pero Los Vengadores no se conforma con ser una de tantas otras. Procede por acumulación, y como Loki es medio hermano de Thor (Chris Hemsworth), el rubio y musculoso pelilargo con un martillo mortal, éste llega para ayudar a combatir a ese descarriado y ambicioso sujeto cuyos superpoderes logran lavar el cerebro de Clint Barton/Ojo de Halcón (Jeremy Renner) y del científico Selvig (Stellan Skarsgaard) y hacer que ambos se pongan a sus órdenes, traicionando a Nick Fury (Samuel L. Jackson), el jefe de S.H.I.E.L.D., la agencia internacional para la paz.

Se supone que eso es lo que el ávido público viene a festejar, aunque ocupa solamente la media hora final y antes hay que divertirse (o no) con las ironías de Tony Stark contra el viejo Capitán América, el escaso (o nulo) humor de Thor, las curvas de Natasha y el temor o la expectativa de que finalmente Banner se ponga verde y rompa todo lo que debe romper, siempre que no se le ocurrra romper todo y chau. A fin de cuentas, ¿Hulk razona? Eso es lo que Natasha, Nick Fury y todos esperan. Parece que con Hulk alcanza. Pero entonces, ¿para qué invitaron a los otros?

Primer error: tratar de pedir lógica a lo que no lo tiene, porque es acción pura y muchos efectos especiales. Por suerte están Robert Downey Jr. (que pone humor) y Mark Ruffalo (con algo que parece una mirada humana), ya que los demás son de piedra, incluida Johansson y el duro Chris Evans. Jugado a la velocidad y a las ráfagas de acción, Los Vengadores es un calculado artículo comercial que no solamente amontona personajes sino que pretende acumular millones, y lo está haciendo (el primer fin de semana en Montevideo llevó 17.000 espectadores, récord del año).

Pero hay un segundo error. Tal vez no sea culpa de la película ni del sistema 3D, ni de su ruidosa y aturdidora estructura. Hay que tener mucho cuidado (si uno quiere realmente verla, porque es fanático de Marvel o porque simplemente le gustan las aventuras con mucha acción) con la famosa 3D.

Es probable que todo lo que se dice en esta nota haya sido más bien adivinado o intuido, porque lo que es verlo… eso no. La espantosa oscuridad de la proyección en Grupocine Ejido ya es alarmante. La sala colmada (domingo a las 22.40 horas) lo soportó pasivamente, pero este crítico tenía que sacarse los lentes especiales de vez en cuando para descansar un poco la vista.

Esos lentes tienen un tinte sepiado, como si uno viera la película con gafas de sol. Lo que hay que hacer (y otras salas deben saberlo) es aumentar la fuente de luz del proyector para neutralizar esa escasa luminosidad que es un defecto del sistema. Así, todo es nocturno, penumbroso, y los millones gastados no se aprecian debidamente. No es la primera vez que señalamos esto, pero no habrá una tercera: iremos a otro lado.

“Los Vengadores” (The Avengers). EEUU, 2012. Dirigida y escrita por Joss Whedon, sobre historia propia y de Zak Penn, sobre el comic de Stan Lee y Jack Kirby. Duración: 142 minutos.

Vida Cultural

2012-05-03T00:00:00

2012-05-03T00:00:00