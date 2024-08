La indomable

Pasaron seis años hasta El ganador, su película más redonda, una fábula de superación personal inspirada en la historia del boxeador Micky Ward. El filme recibió siete nominaciones al Oscar —una para Russell— y ganó dos, actor secundario y actriz secundaria. Desde entonces Russell no ha logrado algo tan bueno, pero más o menos vuelve a esquemas similares, apoyándose en un grupo de actores-amigos con los que trabaja de un modo habitual. En especial después de su gran triunfo, El lado luminoso de la vida (2012), comedia dramática (de superación personal) donde encontró dos aliados, Jennifer Lawrence, prodigio de 20 años que se llevó el Oscar a la mejor actriz, y Bradley Cooper , que recibió su primera nominación de la Academia.

Russell arranca a todo vapor. Retoma por una parte la senda de Scorsese —narración en off, cámara agitada, incluso mete a los Rolling Stones—, y muestra la existencia de su protagonista, que se crió entre telenovelas y promesas de una vida mejor en una familia italoamericana de clase trabajadora, que tiene a su ex esposo (Édgar Ramírez) viviendo en el sótano y a su madre enganchada a la tele, y la sigue en su carrera de obstáculos hasta la gloria, mezclando en algunos tramos realismo con el mundo de la ficción de las novelas, el universo de los sueños y los recuerdos de Joy. La combinación no resulta del todo equilibrada, y es Lawrence la que con su energía y carisma otorga vitalidad al asunto.

Joy: El nombre del éxito. EEUU, 2015. Con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro. Dirección y guion: David O. Russell. Duración: 124 minutos.

Vida Cultural

2016-01-14T00:00:00

2016-01-14T00:00:00