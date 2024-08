La inteligencia artificial hará trabajo policial en Uruguay

“Hoy las cámaras cumplen un rol forense, pero tienen que pasar a ser preventivas. Como no tenemos mil personas para poner a mirar las cámaras hay que usar la inteligencia artificial. Tener cinco personas que atienden a miles de cámaras, pero que en realidad no las están mirando. Es la inteligencia artificial la que mira y se va nutriendo en función de lo que nosotros les indicamos. Al principio dará falsos positivos, porque mañana una pareja que está hablando en un auto puede generar una alarma y en realidad no están vigilando una casa para robarla sino apenas conversando. Pero le iremos agregando datos para que lo haga cada vez mejor”, afirmó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el sábado 10 a El Observador. Añadió que se hizo un llamado para comprar la tecnología, con la que “ahorrará gente y patrullaje”.

Este beneficio, sin embargo, tiene sus amenazas. Un informe elaborado en noviembre de 2020 por Europol y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (Unicri) examina los usos actuales y previstos que los criminales hacen de la inteligencia artificial. Menciona ataques de ingeniería social a gran escala, malware, ransomware, contaminación de datos y también la evasión del reconocimiento de imágenes y la biometría de voz.

El documento, denominado Malicious Uses and Abuses of Artificial Intelligence, afirma que “es probable que los disfraces para evadir el reconocimiento facial sigan existiendo durante un tiempo, ya que los materiales para construirlos son baratos, fácilmente disponibles y es poco probable que se prohíban por ser elementos comunes de consumo como lápiz labial o pintura facial”. Pero también apunta a las caras virtuales, elementos más sofisticados y difíciles de perseguir: son representaciones digitales de rostros creados también con inteligencia artificial, mediante algoritmos que combinan características faciales de diversas personas para diseñar un rostro sintético completamente nuevo. Estos rostros permiten esquivar el reconocimiento facial y no ser identificado por la Policía, al estar fuera de las bases de datos públicas.

“Las caras virtuales desechables pueden ser utilizadas por grupos maliciosos para evitar posibles arrestos policiales cuando estos se basan en el reconocimiento facial. De manera similar, estos rostros virtuales también son utilizados por individuos en países donde está prohibido usar máscaras en público”, alerta el documento.

Observados

Actualmente Montevideo, con 4.034 cámaras de videovigilancia, es el departamento con más equipos instalados en el país. Le siguen Maldonado (1.237), Canelones (854), Rivera (357) y Rocha (263). En la capital se instalarán otras 2.100 cámaras, y en total sumarán más de 6.000. Se distribuirán en los barrios de las zonas operacionales 3 y 4, los más afectados por el incremento de homicidios. Además de calles se pretende cubrir descampados, pastizales y baldíos donde suelen cometerse los asesinatos y abandonarse los cuerpos, lo que implica mejorar la protección antivandálica de las cámaras y coordinación con UTE para generar iluminación en esos sitios.

Fuentes oficiales señalaron que el tipo de delincuencia que “se aprovecha” de la inteligencia artificial está más asociada a los grupos criminales internacionales que a las bandas de microtráfico local, que se pelean por los territorios de pasta base en las zonas metropolitanas de Uruguay y son causa esencial de la suba de homicidios. De todas maneras, aseguraron que la Policía “está acumulando información” sobre las amenazas que implica emplear inteligencia artificial. Entre los puntos estudiados está el de la privacidad.

La semana pasada la Unión Europea anunció que el uso de la inteligencia artificial en la comunidad estará regulado por ley. La normativa propone que los sistemas de inteligencia artificial se clasifiquen según el riesgo que supongan para los usuarios y considera “de riesgo inaceptable” a los sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, aunque con excepciones: se permitirán para perseguir delitos graves y solo cuando haya previa aprobación judicial a los sistemas de identificación biométrica a distancia “a posteriori”, en los que el reconocimiento se produce tras un retraso significativo.

A inicios de mes fue Interpol quien presentó un Kit de herramientas para la innovación responsable de inteligencia artificial en la aplicación de la ley, una guía práctica para las agencias de seguridad sobre cómo implementar la tecnología de manera responsable y sin afectar los derechos humanos.

“Imaginemos que una agencia de seguridad desea usar un sistema de reconocimiento de objetos que utiliza imágenes recopiladas por cámaras en lugares públicos para detectar amenazas de seguridad basadas en ciertos movimientos de personas y objetos. Introducir un sistema de inteligencia artificial de este tipo responsablemente requiere que la agencia tenga en cuenta cómo afectará el bienestar de las personas”, afirma el documento presentado durante el Congreso de Ciencias Policiales de Interpol en Singapur.

Para este caso, el que la Policía uruguaya pretende aplicar, la guía recomienda informar adecuadamente a los ciudadanos sobre cómo funcionan los sistemas de procesamiento de imágenes para que confíen en que sus derechos estarán protegidos durante todo el proceso.

“Algunos habitantes pueden sentirse más seguros si existen sistemas de este tipo, mientras que otros pueden experimentar malestar y la sensación de estar siendo observados. Comprender esto ayudará a la agencia de aplicación de la ley a decidir si y cómo se debe implementar el sistema de inteligencia artificial. Si la introducción de dicho sistema resulta en una disminución significativa del bienestar social, existe la posibilidad de que surjan o se refuercen percepciones negativas entre el público sobre la aplicación de la ley y la inteligencia artificial. Esto disminuiría la confianza en la aplicación de la ley y, por lo tanto, comprometería el trabajo de los agentes”, señala la guía.

Información Nacional

2023-06-21T18:09:00

2023-06-21T18:09:00