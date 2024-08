La inversión en maquinaria agrícola marcó récord y creció productividad

De hecho, la inversión en tractores, sembradoras y cosechadoras viene aumentando en forma casi ininterrumpida en los últimos años. En 2012 totalizó U$S 243 millones, lo que representó un aumento de 9% en términos reales frente a 2011, según un informe elaborado por la consultora Carle & Andrioli al que accedió Búsqueda .

Para poner en contexto la mayor adquisición de maquinaria agrícola, la consultora sostiene que la elaboración de planes a mediano y largo plazo y la reinversión de utilidades son cada vez más utilizados por los empresarios agropecuarios, lo que configura al mismo tiempo “causa y efecto de la buena situación del sector”. Ello ocurrió en el marco de una “profesionalización de los empresarios agropecuarios, con cambios relevantes en la gestión” de sus emprendimientos y en sus decisiones de financiamiento y distribución de utilidades, afirma.

Adicionalmente, señala que el sector dispuso de mejores condiciones de financiamiento: tasas de interés en mínimos históricos y mayores plazos para el repago, además de un incremento significativo de la oferta de préstamos bancarios. Apunta que el “gran auge” del crédito bancario a las empresas agrícolas se dio entre 2010 y 2011, mientras que en 2012 hubo un incremento “mucho más moderado”, de unos U$S 20 millones.

El alivio tributario al amparo de una ley vigente que apunta a estimular las inversiones también entra en juego, y según la consultora “constituye un importante financiamiento parcial para las inversiones” en el sector.

Productividad.

Carle & Andrioli indica que “la inversión en maquinaria es una de las formas de aumentar la productividad media de la tierra dedicada a cultivos” y eso es lo que en los hechos se verificó en Uruguay. Su índice elaborado para medir la eficiencia en el uso de los recursos mostró incrementos cada año desde la zafra 2004-2005, si bien la suba se hizo más lenta “conforme se extiende el área sembrada”. En la última década la tasa anual de crecimiento de la productividad fue del entorno del 2,6%, un ritmo que “contribuye a amortiguar el aumento” de los costos de producción medidos en dólares.

“Aunque todas las empresas posicionadas en mercados externos enfrentan los problemas asociados a las presiones de costos en moneda nacional y a un tipo de cambio que sigue apenas por encima de los $ 19, las exportaciones de algunos commodities alimenticios reciben un impulso extra por el lado de los precios internacionales”, que aunque bajaron siguen en niveles altos, observa la consultora.

La soja, el arroz y el trigo figuraron en 2012 entre los cinco principales rubros de exportación de Uruguay, con envíos por U$S 1.394 millones, U$S 556 millones y U$S 432 millones, respectivamente.

“En la medida que los precios internacionales sigan en máximos históricos y que a nivel local siga habiendo incentivos tributarios y un buen acceso a créditos ‘baratos’, no habría razones para esperar que la inversión en maquinaria agrícola pierda fuerza en los próximos años”, vaticina la consultora.

