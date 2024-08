La matanza

Cary Joji Fukunaga, responsable de dirigir la primera temporada de True Detective, es el hombre del momento. Otra vez. Y ahora con más fuerza. Si antes Nic Pizzolato le había quitado algo de protagonismo por haber sido el creador y guionista de True Detective, lo que acaba de lograr este estadounidense de ascendencia japonesa y alemana con Beasts of No Nation es extraordinario. De esta película ya se hablaba antes de que existiera como tal. Al realizador le llevó siete años de trabajo la adaptación de la novela Bestias sin patria (Doumo/Nefelibata, 2009), del joven escritor estadounidense Uzodinma Iweala (Washington DC, 1982), una especie de genio. Licenciado en filología inglesa, actualmente estudia medicina. Hijo de padres nigerianos, es el segundo de cuatro hermanos. Escribió Bestias sin patria, su primera novela, en 2005, a los 23 años, inspirándose en una canción del multiinstrumentista, cantautor y activista de los derechos humanos nigeriano Fela Kuti, considerado creador del afrobeat.

Fukunaga eligió actores no profesionales para contar la historia de Agu, un chico de 12 años que es reclutado en un ejército rebelde tras una secuencia demente y salvaje en la que pierde a parte de su familia. Aunque esta es solo una forma criminalmente reduccionista de resumir la historia de Agu, el narrador de Beasts of No Nation, y que da inicio al nacimiento de un nuevo ser, un guerrero letal. Para el intenso, frágil e hirviente papel de Agu, Fukunaga encontró a Abraham Attah, un actor no profesional. Lo mismo para gran parte del elenco de niños y adultos. Y lo que obtiene de estas actuaciones es oro. Uno de los pocos profesionales es el enorme Idris Elba, de las serie Luther y las películas Vengadores: La era de Ultrón y Pacific Rim, que encarna al Comandante, el hombre que recluta a los niños para su ejército. Un personaje siniestramente carismático. Hay otros, igualmente siniestros y vibrantes, como el aguerrido berserker selvático o el pequeño Strika.