La oposición apunta sus ataques al ente petrolero y el oficialismo se prepara para una embestida contra todo el proyecto de gobierno

Algo de esto se habló el lunes 29 en una reunión de la bancada de senadores del Frente Amplio. En esa jornada, Raúl Sendic , actual vicepresidente de la República y ex presidente de Ancap —estuvo al frente desde 2008 hasta el 2013— realizó un informe sobre la situación general del ente. Según fuentes políticas consultadas por Búsqueda , más allá de la exposición de Sendic, en la reunión se transmitió que el concepto que se debe instalar en la opinión pública es que el déficit debe ser atribuido al desembolso para inversiones largamente postergadas y a los vaivenes del tipo de cambio por la dolarización de la deuda que mantiene Ancap. Y que estas razones deben ser contrapuestas a la “dilapidación” de recursos que hubo durante las gestiones de los blancos y colorados.

Según los informantes, quien llevó la voz cantante para hacer una definición política del tema fue el senador Leonardo de León, ex presidente de Alur y mano derecha de Sendic. Las fuentes señalaron que el actual legislador advirtió que habrá ataques de la oposición por este asunto, pero que no involucrarán exclusivamente a Sendic y su gestión, sino a todo el Frente Amplio y su proyecto de gobierno. El tema de Ancap y sus derivaciones políticas también fue tratado en el Consejo de Ministros del lunes 29. Según el último balance de Ancap, la empresa registra pérdidas por unos U$S 324 millones.