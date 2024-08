La penúltima

Hollywood, 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) atraviesa una fuerte crisis profesional y personal. El actor conoció mejores épocas. Protagonizó películas como The 14 Fists of McCluskey, donde rociaba nazis con un lanzallamas, y fue la estrella absoluta de Bounty Law, una serie de televisión ambientada en el viejo oeste. Ahora se ve relegado a papeles de “estrella invitada”, generalmente para hacer de villano, en series de otros. La última señal de que está acabado llega con la oferta de un productor (Al Pacino), que le propone filmar spaghetti westerns en Italia. Fuma como un condenado y bebe sin horarios. Siente que ya nadie se acuerda de él; peor: que ya ni siquiera saben quién es él; de hecho, Cliff Booth (Brad Pitt), su doble de riesgo, se encarga de recordárselo: “¡Eres Rick fucking Dalton, no lo olvides!”.