La perturbación y la calma

Es una selección minuciosa y precisa. No hay fragmentos de novelas, tampoco de los títulos de divulgación, no están presentes entrevistas. Para viejos y nuevos lectores de David Foster Wallace (1962-2008). Hay un tramo destinado a la ficción, con cuentos de La niña del pelo raro, de Entrevistas breves con hombres repulsivos y de Extinción. Hay material de no ficción, con la magistral Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer (modélica y polémica crónica sobre un crucero de lujo), La vista desde la casa de la señora Thompson (Wallace no tenía televisor cuando ocurrieron los atentados del 11 S y acabó viendo todo, junto a varios vecinos, en la tele de la señora del título), Hablemos de langostas (sobre el festival de la langosta de Maine) y La naturaleza de la diversión (sobre el oficio de escribir). Entre lo nuevo hay una sección de materiales de lectura del Wallace profesor. Y está El planeta Trilafon y su ubicación respecto a Lo Malo, lo primero publicado por el estadounidense, y hasta ahora inédito, que es sombrío y brillante. Al volumen se suman epílogos de lectores como Leila Guerriero, Alberto Fuguet, Rodrigo Fresán y Javier Calvo, responsable de darle voz en español a gran parte de la obra de Wallace.