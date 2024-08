La política resiste, los mercados rejubilan

La primera causa de la estabilidad política son las fuertes identidades sociales, que dividen a los argentinos entre peronistas y no peronistas, pero inmediatamente después viene el sistema electoral. Restrictivo en vez de permisivo, en contraste con Chile y Brasil, ancla a los partidos establecidos en el territorio y los sobrerrepresenta en el Congreso, mientras impone a los outsiders altos costos de entrada. Con más de 100.000 mesas de votación en todo el país, los partidos necesitan ese número de militantes para distribuir y fiscalizar las boletas. De lo contrario, se arriesgan a ser víctimas del apotegma kantiano de la política argentina: “Si el opositor no pone fiscales, me veo en la obligación moral de volcarle el padrón”. Esta acción, presuntamente fraudulenta, consiste en “hacer votar” a los electores ausentes.