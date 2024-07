La región responde unida ante ataques políticos externos aunque no muestra la misma sintonía para lograr mayor integración comercial

El presidente de Bolivia, Evo Morales, no había despegado el miércoles 3 del Aeropuerto de Viena —donde estuvo retenido por varias horas— cuando los mandatarios de la región ya estaban movilizados para condenar el trato recibido por ese jefe de Estado, luego de que cuatro países europeos —Portugal, Francia, España e Italia— no le permitieran sobrevolar su espacio aéreo por la sospecha de que en su avión presidencial transportaba de forma clandestina al ex espía buscado por Estados Unidos, Edward Snowden.