La repetición en Secundaria “llegó a su máximo” y las autoridades no tienen “la menor duda” de que a partir de 2015 va a descender

Casi cincuenta programas educativos, un nuevo plan de infraestructura edilicia, cambios en la elección de horas, aumento de la tecnología en los centros de enseñanza, flexibilización de contenidos y la participación directa de diferentes Ministerios y organismos estatales no han sido suficientes para bajar en los últimos diez años los índices de no promoción en la educación secundaria pública.

Durante 2013 en el Consejo de Educación Secundaria (CES) no fueron promovidos el 30,6% de los alumnos de Ciclo Básico y el 40% de Bachillerato, y el presidente electo Tabaré Vázquez calificó como “inaceptable” que casi un 35% no promoviera primero de liceo.

Jerarcas de la actual y la próxima administración aseguran que mediante esos nuevos instrumentos finalmente se logrará disminuir la no promoción.

“Los índices van a bajar. La repetición en Secundaria ya llegó a su máximo y la tendencia de ahora en adelante va a ser descender. Creo que Secundaria y la educación media en general van a asumir los cambios en este período”, señaló a Búsqueda Luis Garibaldi, director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) desde el 2005.

“La repetición tiene que bajar y va a bajar, especialmente porque las condiciones de aprendizaje ya son otras y van a mejorar aún más”, agregó Wilson Netto, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La misma opinión tiene Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal desde su creación en 2007 y uno de los asesores de Vázquez en políticas de educación. “Los índices van a mejorar, no me cabe la menor duda. Yo creo que muchos de los planteos de la campaña del Frente Amplio y de su programa son claros y apuntan claramente a mejorarlos”.

Resolver problemas.

Una de las principales propuestas de la campaña de Vázquez y del programa del FA es construir un marco curricular común desde los 3 a los 17 años de edad que defina perfiles de egreso y “posibilite un tránsito adecuado de los alumnos desde Primaria al Ciclo Básico de educación media”.

El objetivo es diseñarlo y aplicarlo cuanto antes, ya que al definir los perfiles de egreso (el tipo de alumno que se quiere formar) se definen también los contenidos a dictar, que apuntan hacia conocimientos para la formación ciudadana, científica y artística, con lo cual se prevé entre otras cosas disminuir la repetición y la deserción.

Esa mirada es defendida por numerosos especialistas locales de educación, de diferentes sectores políticos, que consideran que Uruguay universalizó la educación media pero mantuvo un modelo pensado para una elite con contenidos rígidos y de primera mitad del siglo XX, lo cual explica su elevada repetición de hoy.

“El gran problema actual que hay en el sistema educativo es que los estudiantes se aburren”, sostiene Brechner. Para él, los conocimientos en los que se pondrá énfasis en el futuro harán al estudiante “disfrutar más” porque trabajan sobre su aspecto analítico, crítico y colaborativo, haciéndolo pensar y no aprender contenidos de memoria.

La ANEP ya dio un paso hacia ese camino a través de un pequeño proyecto piloto denominado “Comunidades”, desarrollado junto al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El proyecto apunta a que estudiantes de bachillerato de Secundaria y UTU generen soluciones innovadoras a problemas concretos del contexto en donde viven, dándoles autonomía respecto a los docentes y descentralizando el aprendizaje, “trabajando en problemas auténticos que llevan a la preparación para la vida”.

Una segunda propuesta muy defendida por Vázquez es avanzar en la construcción de campus que integren los distintos subsistemas, por ejemplo creando anexos en las escuelas de tiempo completo para que los estudiantes cursen allí los tres primeros años de liceo.

“Es algo que piden los padres, que no quieren que los gurises que están en una escuela de 300 o 400 alumnos se vayan a un liceo con 3.000 alumnos”, explicó Brechner. “Eso se va a implementar y va a permitir hacer un formato diferente del liceo, porque va a posibilitar tener una cantidad de materias liceales en el formato de escuela de tiempo completo, lo cual va a ayudar en los lugares socioeconómicamente más complicados a mantener al estudiante dentro del centro educativo, no me cabe ninguna duda. Por eso queremos y vamos a hacer los anexos, porque van a determinar que menos gente deserte del liceo”.

Acompañamiento.

Desde mediados de año el gobierno uruguayo investiga la situación de España, Cuba, Chile, España, Quebec (Canadá) y un estado de Brasil, todos lugares cuyos sistemas de enseñanza no utilizan la repetición como método académico y aplican alternativas diferentes para la formación de los alumnos. El estudio forma parte de un programa suscrito entre el Poder Ejecutivo y las Naciones Unidas y reforzó oficialmente el pensamiento personal de diferentes autoridades de la educación.

Netto y Celsa Puente, directora general de Secundaria, han cuestionado públicamente la repetición, mencionando la posibilidad de aplicar mecanismos alternativos, como un mayor apoyo sobre los estudiantes que no aprenden al ritmo esperado.

Aunque ese tipo de mecanismo ya existe (por ejemplo a través del Programa Liceos con Tutorías, ex PIU), Garibaldi cree que podrá expandirse con las medidas que tomará el próximo gobierno, lo que indirectamente bajará el porcentaje de no promoción, ya que los docentes utilizarán menos la repetición.

“A partir del marco curricular común o de los anexos en las escuelas va a empezar a haber nuevas propuestas de acompañamiento que no tienen en cuenta la repetición. En los primeros años van a ser más bien experiencias, pero la tendencia al acompañamiento nos va a ayudar a descender los niveles de repetición. Las experiencias se van a ir multiplicando y la repetición va a cobrar cada vez menos importancia”, dijo.

El director de Educación espera que suceda en Secundaria algo similar a lo que sucedió en Primaria, donde un mayor acompañamiento maestro-alumno evitó apelar siempre a la repetición y logró bajar los “muy altos” índices que había en la década de los 60.

“Yo mismo como maestro lo practiqué. Decir: ‘Bueno, yo tomo a mis alumnos en primero y sigo con todos ellos en segundo. Me hago responsable de que todos los muchachos aprendan’. En Primaria está bastante generalizado aunque no exista ninguna resolución del Consejo al respecto”, explicó Garibaldi, para quien ese tipo de experiencia se puede dar en Secundaria por más que en ese nivel los estudiantes no tengan un solo maestro sino varios profesores.

“Ya está pasando que muchos docentes están en eso. Ya hay liceos que lo han incorporado. Creo que vamos a ver un período donde esas experiencias se van a empezar a dar más y las tendencias a la repetición van a ir bajando en la medida en que también se van a ir tomando este tipo de medidas”.

Para Brechner el aumento de los acompañamientos se dará, además de con el marco curricular común y los anexos, mediante “los incentivos para docentes”, otra propuesta programática del Frente Amplio y cuestionada por los sindicatos de enseñanza, que busca “generar concursos para ocupar los puestos de mayor dedicación y riesgo con incentivos especiales y ponderando especialmente la experiencia previa”.

Según el documento “Logro y nivel educativo alcanzado por la población”, publicado en junio por el MEC, el grado de culminación de los diferentes niveles de enseñanza en relación con los quintiles de ingresos “sigue mostrando importantes diferencias”, ya que aquellos estudiantes de contextos socioeconómicos más bajos repiten más.

“Entonces hay que trabajar muy fuerte en que en los lugares más complicados el diseño institucional no puede ser igual. Necesitás en esos liceos más gente y más acompañamientos. Porque el acompañamiento no lo necesitás para todos los liceos del país”, indicó Brechner.

Inglés y Wi-Fi.

Más allá de una menor repetición, mayor acompañamiento y el diseño de contenidos que formarán personas “críticas y ciudadanas”, el próximo gobierno confía también en universalizar en todas las escuelas la enseñanza del inglés como segunda lengua, especialmente a través de las videoconferencias, ya que el número de maestros en inglés no es suficiente.

Otra de las novedades para 2015 es la instalación en algunos centros educativos de tecnologías de última generación que proporcionen velocidades de conexión de 100 Mbps, para lo cual entre otras cosas se están haciendo pruebas sobre la “banda blanca” del espacio radioeléctrico, el espectro frecuencial que quedó vacío gracias a la digitalización de la televisión terrestre, el cual posibilitaría tener un Wi-Fi de mucha más distancia.

