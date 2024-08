La senadora Constanza Moreira aspira a consolidar espacio feminista y lograr que una mujer integre la fórmula frenteamplista

Sin dar nombres, Moreira opinó acerca de qué tipo de candidata sería la adecuada desde su perspectiva. “Muchas veces sentimos que las mujeres que luchamos contra la desigualdad de género y a favor de las mujeres, luego terminamos siendo reemplazadas por mujeres funcionales a los hombres. Eso pasa. Uno abre el camino, pero después ese camino se llena de un montón de mujeres que no tienen ese compromiso”.

Moreira advirtió, sin embargo, que la candidata no debería ser necesariamente una feminista. Tendría que ser “una mujer comprometida en las luchas contra la desi­gualdad de género. No pido feminista, ni que se autodefina como feminista, pero no quiero una mujer funcional al patriarcado, sino que sea rebelde contra la desigualdad de género”, explicó.

Moreira se presenta como un espacio feminista dentro del oficialismo

Dirigentes socialistas consultados por Búsqueda reconocen que hay sintonía entre Moreira y Martínez, pero ven difícil que esa pueda ser una fórmula presidencial dado que la senadora genera resistencias en el Movimiento de Participación Popular —tuvo una pelea dura con José Mujica—, un sector que seguramente tendrá incidencia en la definición electoral.

Una izquierda feminista.

“Casa Grande combate la desigualdad de género, cuestiona la división sexual del trabajo como un orden natural, promueve una nueva ética del cuidado como responsabilidad de hombres y mujeres, de la sociedad y del Estado” y “aspira a la paridad entre varones y mujeres en los cargos de dirección y representación, así como a erradicar la violencia de género”.

A la vez, se define por un “enfrentamiento a los factores de desigualdad generados por el sistema capitalista” por medio de la “implementación de políticas activas a favor de la distribución del ingreso y la riqueza” y políticas que “estimulen las formas de propiedad colectiva”.

El sector, que en 2014 obtuvo 80.124 votos, realizó un balance positivo de la masiva movilización del Día Internacional de la Mujer. “La marcha del 8 de marzo fue una expresión de poder. Las mujeres han alcanzado logros muy importantes en los últimos años. La despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la cuota política y los avances hacia la paridad, los enfrentamientos a la brecha salarial, entre otros, son avances relevantes. Enfrentar la violencia de género es una de las grandes prioridades, porque es un fenómeno difícil de erradicar”, afirma un documento de balance realizado por el sector.

El grupo que obtuvo una banca en el Senado en alianza con el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Ir, Magnolia y otros aspira a que los gobiernos del Frente Amplio “puedan tener la capacidad de cumplir las tareas de representatividad de estos objetivos de igualdad, que está en la esencia de un gobierno y un partido de izquierda”.

Remando con una cucharita.

Sin embargo, el movimiento feminista expresado en la marcha masiva está lejos de ser un fenómeno homogéneo e incluye a un sector importante que se presenta como antipolítico y otro que, aunque no renuncia a la política, está fuera del Frente Amplio, explicó un analista de los movimientos sociales consultado por Búsqueda.

Durante una mesa de discusión moderada por Moreira hace unos meses en la que participaron la senadora suplente de Casa Grande Carmen Beramendi, la directora del Instituto de la Mujer, Mariela Mazzotti y otras, la directora de la División Género de la Intendencia de Montevideo, Patricia González, trazó un panorama poco alentador: “Las viejas feministas se fueron de la política y nosotras estamos tratando de remar con una cucharita de postre y viendo si nos vamos o nos quedamos”.

Dirigentes socialistas consultados por Búsqueda reconocen que hay sintonía entre Moreira y Martínez, pero ven difícil que esa pueda ser una fórmula presidencial dado que la senadora genera resistencias en el MPP

El Plenario Nacional del Frente Amplio, que el sábado 28 tratará el TLC con Chile, será una oportunidad para medir la capacidad de Casa Grande para argumentar frente a los demás sectores. El grupo encabezado por Moreira tiene hasta ahora como aliados al Partido Comunista, el PVP y otros grupos pequeños, pero aún falta la definición del Partido Socialista y el Movimiento de Participación Popular (MPP), que probablemente respalden el acuerdo de servicios con Chile.

Gustavo Buquet, de Casa Grande, dijo a Búsqueda que existen varias razones para no votar a favor. Entre ellas mencionó que no se ha realizado una medición del impacto, las listas negativas que dejan abiertos rubros que no se perciben ahora y además cláusulas que afectan a pequeñas empresas locales.

Buquet sostuvo que el TLC con Chile es la puerta para otros acuerdos de patentes y de libre comercio con otros países como Perú y Colombia y el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico.

Información Nacional

2018-04-05T00:00:00

2018-04-05T00:00:00