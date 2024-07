La soledad del atleta prodigioso

Lo interesante es que esa denominación resultaría no solo inadecuada sino casi insultante en la mayor parte de los países que lideran los mundiales de atletismo, natación y cualquier deporte que no sea el fútbol. Inadecuada porque son deportes que en sus eventos más importantes convocan a decenas de miles de aficionados. Insultante porque muchos de esos países invierten un montón de dinero en apoyo al desarrollo del potencial de sus deportistas. Y obtienen resultados.

Tan distinto es el panorama que atletas como el propio Lasa se ven obligados a entrenarse en esos países (el saltador vive y se entrena en Brasil), ya que en Uruguay no existe ni la infraestructura ni el know how que le permitan desarrollar su mejor versión como saltador. En una entrevista reciente Lasa declaraba: “Los brasileños son los que están por encima de todos en Sudamérica, son el ejemplo a seguir; van a un Mundial o a los Juegos Olímpicos pensando en la medalla. Para nosotros, llegar es una meta. Acá, en cada disciplina somos los pioneros. Yo desde que salto 7,50 vengo saltando solo; ese era el récord anterior, mientras que en Brasil el récord es 8,30. Eso permite que haya gente que ya lo hizo y que ya se sepa cómo llegar. Acá no hay nadie”.