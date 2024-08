La violencia está en nosotros

Este no es un thriller común y corriente, donde la trama juega con el crimen, el suspenso, la violencia de los delincuentes y la astucia de los investigadores. Todos esos lugares comunes han pasado ahora con más frecuencia a las seriales de TV, donde “Criminal Minds”, “CSI”, “Law and Order” y un largo etcétera hacen pensar que hay más asesinos psicópatas en los EEUU que gente normal. Pero afortunadamente hay otra forma de encarar el crimen —así como quiénes lo cometen y quiénes lo combaten— con ejemplos recordables en “Pecados capitales” (Seven, David Fincher, 1995), “Río Místico” (Clint Eastwood, 2003) o “Los infiltrados (The Departed, Martin Scorsese, 2006), donde el límite entre el bien y el mal está desdibujado, tiene matices contradictorios, presenta complejidades que van más allá de detener a los asesinos y hacer justicia de manera eficaz e indiscutible.