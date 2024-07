Larrañaga mostró su perfil más combativo en el acto central de su campaña; el modelo del FA se “agotó” y se quedó “sin recambio”

Antes había dicho que el Frente “agotó su modelo”, que se quedó “sin recambio”, y aprovechó a sumar un nuevo cruce contra el precandidato frentista Tabaré Vázquez. “El Frente no va a cambiar y Vázquez no va a cambiar al Frente. Hay que sustituir por un nuevo proyecto”. Durante su discurso de una hora, Larrañaga mostró su perfil más confrontativo. “El Frente Amplio tuvo una oportunidad magnífica de cambiar el país. Tuvo plata por el crecimiento, tuvo tiempo y tuvo mayorías parlamentarias. Sin embargo cambiaron muy poco. Fueron radicales, radicales para los que piensan diferente. Radicales contra la mitad de los uruguayos. Usaron esas mayorías, muchas veces abusivamente”, expresó. Y ofreció algunos ejemplos actuales: “liberar la droga”, los “desatinos” de Pluna, la “falta de transparencia” sobre Aratirí, “ir en contra de decisiones populares surgidas de plebiscitos” y “buscar una ley de ‘control’ de medios que afecta la libertad de expresión”. Larrañaga cerró la idea citando al ex presidente norteamericano John Kennedy: “Se puede ganar con la mitad de los votos pero no se puede gobernar contra la mitad de un país”. Y arengó: “Por eso desde esta explanada, decimos que no merecen más tener mayorías ni continuar en el gobierno. La mayoría parlamentaria le ha hecho daño al gobierno, al Frente y al país. Por tenerla, el Frente Amplio no escucha a nadie y se encierra en sí mismo”. El camino es el del “diálogo” y la “gobernabilidad”, dijo Larrañaga en uno de los tantos guiños a Wilson de la tarde.