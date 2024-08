Las automotoras bajan los precios y están en “guerra” para vender

Aclaró que esa dinámica “es a costa de márgenes”, y advirtió que resulta “mucho” más fácil y rápido “perder ganancia” que lograr recuperarla.

El presidente de la Asociación de Concesionarios y Marcas de Automotores, Agustín Romelli, explicó que la demanda se está moviendo hacia las marcas que bajan los precios y que “probablemente” gracias a eso el mercado llegue a las cifras de venta que proyectan, de más de 50.000 unidades para todo 2014.

Otra fuente del sector indicó que el “retroceso” en las ventas en relación al año anterior y en el precio “es algo generalizado” en el mercado.

Según las estadísticas de las gremiales del giro automotor, en enero-octubre se vendieron 43.497 vehículos y utilitarios livianos cero kilómetro, lo que representó una baja de 6,8% frente a igual período de 2013 (unas 3.200 unidades menos).

Ese descenso en la venta —que en octubre se acentuó por las medidas gremiales de los funcionarios registrales que afectaron los trámites para los títulos de propiedad— también se da en la comercialización de autos usados, que a su vez procesan un “reacomodo de precios con bajas muy importantes”, ilustraron las fuentes.

Romelli dijo que dicho segmento es el que “más ha sufrido una baja generalizada de los valores”, y agregó que la gente “no se acostumbra todavía” a eso. Señaló que ello, a su vez, “tranca” algunos negocios del mercado de cero kilómetro, dado que se tarda en asumir que el coche que quieren entregar como parte de pago a la automotora vale menos de lo que pensaban.

De shopping y remates

Por varios puntos de Montevideo las automotoras lucen como un gran estacionamiento de vehículos de segunda mano. Algunas promocionan con banderines multicolores un “Shopping de usados” y otras publicitan una especie de “remate a la baja”, donde los precios se fijan hasta enero y febrero con quitas progresivas.

Martínez de Boni opinó que los usados “están muertos”, no solo por la baja del precio de los cero kilómetro, sino porque hace tiempo que la “veleta” de las decisiones de los compradores se inclinó hacia los autos nuevos por la escasa brecha entre los precios y las ventajas en términos relativos de costos de seguro, patente, mantenimiento y confort.

En algunos casos los valores de los usados han bajado 20% o incluso más si se trata de vehículos de “alta gama”, señaló. Agregó que ello no sucede tanto en los autos de precios cercanos a U$S 5.000 o U$S 6.000 y a los que en general apunta un público con menos información del mercado o que se comercian de manera informal o se permutan por un ciclomotor y una serie de cuotas mensuales como forma de pago.

Bajan los nuevos.

Para algunos empresarios del rubro automotor, el mercado de los nuevos está “sobredimensionado” y este año las ventas cerrarán por debajo de las de 2013. Romelli proyectó una caída de entre 6% y 8%.

Este retroceso en la comercialización, que algunos operadores ya habían advertido al inicio del año (Búsqueda Nº 1.748), disparó una serie de promociones y acciones empresariales de reducción de precios, además de “políticas agresivas” por el lado del financiamiento que ofrecen los bancos.

Según estadísticas de Autodata de los precios de cero kilómetro informados por el importador como valor de venta al público (IVA incluido), entre julio y noviembre varios modelos y marcas reflejan el abaratamiento al que se refieren los empresarios del sector. En algunos casos, se trata de una tendencia que viene desde algunos meses antes.

La baja de precios abarca a más de 70 modelos de autos y utilitarios de diversas marcas. Al mismo tiempo, más de una veintena de modelos reajustaron los valores al alza. En tanto, la mayoría no realizó cambios en el valor de venta desde julio, según la base de Autodata, que incluye 1.200 categorías de marcas, modelos y equipamiento de cada uno.

Entre los precios que descendieron, las variaciones van desde los U$S 90 hasta los U$S 7.000.

Ese caso extremo es el de la camioneta Mahindra de cabina simple, motor diesel 2,5, 4 por 4 Full, que pasó de valer U$S 28.024 en julio a U$S 20.900 en noviembre.

El Alfa Romeo Junior, motor 1,4, Full, tres puertas, bajó de U$S 31.990 a U$S 29.990; el Chery QQ 800 light de cinco puertas lo hizo de U$S 10.490 a U$S 9.990. El Chery New Tiggo 2,0, también de cinco puertas, bajó U$S 4.000 y ahora figura en lista a U$S 25.990.

En Chevrolet, el Spark 800 se abarató U$S 500, mientras que los modelos de Sail disminuyeron entre U$S 1.000 y 1.500.

También bajaron varios modelos de Citroën, y algunos BMW, DFSK, Effa, Faw, Fiat, Geely, Kia Motors, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Suzuki, Toyota, Volkswagen y Zotye.

Entre los que subieron de precio se destaca el aumento del Mitsubishi All New L 200, doble cabina, que pasó de U$S 33.000 a U$S 43.990.

También aumentaron algunos de las marcas BMW, Chevrolet, GWM, Honda, RAM, Ssangyong y Volkswagen.

