Las empresas Metzen, Funsa, Envidrio y lecheros de San José son los primeros proyectos autogestionados del “sueño” de Mujica

En el modesto hall de entrada de la única empresa de envases de vidrio que existe en el país no hay ninguna referencia al presidente José Mujica. Hay sí un gran cuadro con dos manos pintadas con las banderas de Uruguay y Venezuela que remarca el apoyo económico del gobierno del nuevo socio del Mercosur para la instalación de la planta de Envidrio en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro (PTIC). Además del cuadro hay cuatro placas: una del Partido Socialista, otra del sindicato bancario Aebu (que indirectamente alude a la solidaridad del sindicato y especialmente del fallecido dirigente Juan José Ramos desde que cerró Cristalerías en 1999); otra recuerda el día que se colocó la piedra fundamental de la nueva empresa, el 8 de diciembre de 2005, donde se destacan los nombres del ex presidente Tabaré Vázquez, el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el ex intendente de Montevideo Ricardo Erhlich.