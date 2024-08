Las multinacionales de alimentos ven poco “sostenible” el rotulado “saludable”

Renaldi llegó a Montevideo para participar en la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre las enfermedades no transmisibles, realizada la semana pasada.

El directivo de la IFBA —una organización que representa a multinacionales de alimentos y bebidas no alcohólicas como Coca-Cola, Danone, Ferrero, General Mills, Grupo Bimbo, McDonald’s, Nestlé, Pepsico y Unilever— comparó el modelo propuesto en Uruguay con el que entró en vigencia en Chile, en el que “casi todos los productos envasados tienen un sello o advertencia”. Y comentó: “Puede ser que veamos un efecto inmediato, que algunos consumidores cambien algunas decisiones de compra. Pero no me parece una solución muy sostenible. Porque si el consumidor ve la advertencia en todos los productos, bueno, no va a interesarle más, porque no las distinguirá”.

Refiriéndose a la experiencia internacional, dijo que, por ejemplo, algunos estudios en Europa “no muy robustos” concluyeron que “solo un 30% de los consumidores leen, comprenden y utilizan las informaciones nutricionales” incluidas en los envases. “Entonces, no es la panacea”, indicó.

El jueves 19, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, defendió en rueda de prensa la iniciativa gubernamental: “Los consumidores no deberían tener la dificultad que hoy tienen de tratar de entender la tabla que aparece detrás de cada envase, en una letra muy pequeña y difícil de interpretar”.

“Sin lugar a dudas, el método más claro podría ser un octógono” impreso en el frente del paquete que diga: ‘‘Exceso de…’. Cualquier otra alternativa implica una codificación que requiere de cierta interpretación, por ejemplo la de los semáforos, con tres colores para cada uno de los componentes. (…) Empieza la discusión por parte de las personas por qué significa cada color”.

