Las políticas cuestionadas por Philip Morris como irracionales son efectivas en la lucha contra el tabaco, según investigación

“Esta información va a servir para el arbitraje” en el juicio entre el gobierno uruguayo con la multinacional del tabaco Philip Morris , sostuvo. En opinión del titular del CIET, “a Uruguay se le acusa de que toma medidas irracionales que no sirven para nada”.

Dos tercios de los fumadores se arrepienten de haber comenzado a fumar, según datos de 2011.

El estudio también confirma que aumentó el número de fumadores que consumen tabaco dentro de las oficinas. Esto ocurre sobre todo en empresas que no tienen atención al público. Reveló además, que hay quienes siguen pensando que existen los cigarrillos light porque el consumidor lo pide y el quiosquero entrenado le vende uno similar.

“Estamos tratando de hacer una vigilancia independiente, un monitoreo de la sociedad civil para de esta manera poder aportar y evaluar críticamente si estamos haciendo las cosas bien o no”, señaló Bianco.

En Uruguay, la cantidad de fumadores (“prevalencia”) pasaron de 32% en 2006 a 23% en 2011, según datos de otras investigaciones.

Inflación.

“Todavía no hemos llegado a una política de impuestos adecuada”, sostuvo el presidente del CIET.

El informe de ITC revelará información sobre este tema. Si el precio del tabaco aumenta un porcentaje grande —como por ejemplo 30%— esto puede tener un impacto al principio en la actitud de los consumidores. Pero si luego a lo largo del tiempo el precio no continúa subiendo y sí lo hace el poder de compra de la población en un contexto de expansión de la economía en su conjunto, ese incremento se absorbe.

“Hay que ajustarlo mediante parámetros económicos para que no se pierda el precio y siga teniendo impacto sobre el costo”, explicó Bianco.

El estudio demostró que en los últimos años el principal factor para la compra de cigarrillos fue la accesibilidad a ese producto que se entiende por una ecuación entre el precio, la inflación general y el ingreso de los hogares. El aumento en el precio del cigarrillo tiene mayor impacto entre los jóvenes.

Por otra parte, según Bianco, el tabaco se encuentra dentro de la canasta básica. Entonces, si el gobierno decide subir los impuestos de ese producto y eso se traslada al precio al público, ello tiene efectos inflacionarios, razonó. Este argumento fue expresado al CIET por parte de autoridades de gobierno para explicar por qué no se sube más el precio.

En 2011 las tabacaleras incrementaron 8% aproximadamente el precio de sus productos y según sus estimaciones, recaudaron U$S 30 millones más que el año previo. “Han aumentado tanto (los precios) como el propio gobierno a lo largo de la historia, pero cuando ellos aumentan no lo dicen”, dijo Bianco. En su opinión, los impuestos deberían haber sido incrementados más y por no hacerlo el Estado perdió de recaudar.

Algunos países han optado por publicar dos indicadores de inflación, uno considerando al tabaco y otro sin él, informó el médico.

Los cigarrillos de contrabando se venden al 40% del precio del mercado ilegal. El titular del CIET aseguró que le preocupa que la comercialización se haga en comercios formales del interior del país y aseguró que “hay un negocio paralelo instalado de distribución que llega a negocios formales”.

Información General

2012-08-02T00:00:00

2012-08-02T00:00:00