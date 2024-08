Las tres edades

Con demasiada frecuencia se da por sentado que Steve Jobs fue un genio. Y no se cuestiona demasiado que reciba el mismo epíteto que, por ejemplo, Isaac Newton, quien desarrolló el cálculo matemático, describió las leyes de la dinámica, la teoría del color y la Ley de gravitación universal antes de cumplir los 25 años. Jobs (1955-2011), un aplicado, inteligente y exitoso empresario de la industria informática y del entretenimiento, ideó gadgets elegantes, funcionales y otorgadores de status, y parecía estar conectado en un sentido amplio y elevado; su conexión era con la tecnología y con lo espiritual. Según la construcción mediática de su personalidad, fue un ser complejo, de carácter difícil, y la noción posmoderna del genio todavía viene asociada a la idea romántica del alma torturada, del ser incomprendido, lo que justifica rabietas, maltratos del cerebro adelantado a todos los que no están tan adelantados como él, porque, claro, el señor es un genio y hay que entenderlo. Quizás por eso cada vez que se habla de Jobs se da por sentado que se está frente a la presencia del “genio”. Esta película, en cambio, se integra a las filas de los retratos o acercamientos que no dan por sentado esa premisa.