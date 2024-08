Las versiones sobre los comprobantes

Casi un año después de que se desatara la tormenta política por el uso que dio a las tarjetas corporativas de Ancap y luego de ensayar otras justificaciones sobre su conducta, el ex vicepresidente Raúl Sendic esgrimió esta semana una nueva versión de los hechos: los documentos que demostrarían que no hizo nada mal están en una caja que, al parecer, fue extraviada por la petrolera estatal.

En un escrito que presentó al juzgado especializado en Crimen Organizado el martes 10, la defensa de Sendic cuestionó los argumentos del fiscal Luis Pacheco para pedir el procesamiento por los delitos de abuso de funciones y de peculado por los gastos con las tarjetas. En el segundo caso argumentaron que Ancap está investigando “la existencia o no de responsabilidades en torno al archivo y conservación de los comprobantes de gastos”. Para los abogados hay que esperar las conclusiones de esa investigación.

El ex vicepresidente dijo que la caja que contenía la documentación está desaparecida.Si esa caja existe y aparece, es difícil que tenga los comprobantes de Sendic, a juzgar por lo que él mismo declaró al Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio en junio del 2017 y luego, en setiembre, a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

El dictamen del TCP, que decidió actuar después de que Búsqueda informara sobre los gastos irregulares, dice en tres ocasiones que Sendic le dijo que no había entregado comprobantes a Ancap.

Sendic dijo al tribunal que “las disposiciones de la reglamentación que obligaban a rendir cuentas y entregar los comprobantes de los gastos no tuvieron aplicación real nunca durante su actuación en Ancap. Esas disposiciones no se cumplieron por el Cro. Sendic ni tampoco, según informó, por los demás integrantes del directorio”, dice el documento.

En otro apartado, reitera que Sendic reconoció que incumplió los mecanismos de control.

Antes de dejar sentada su condena a la conducta del entonces vicepresidente, el TCP planteó que Sendic invocó como defensa que “no le corresponde a él probar su inocencia”. El tribunal escribió que no era posible aplicar ese razonamiento en el caso “porque la prueba fundamental (los comprobantes de los gastos) no se conoce debido a una omisión en que incurrió él mismo”. Y agregaron: “Los comprobantes que explicarían cada gasto y podrían aclarar las dudas no fueron entregados a Ancap como disponía la reglamentación vigente”.

Cuando ya había renunciado a la vicepresidencia, Sendic respondió a la Jutep. Ese organismo le pidió que indicara “si en todos los casos se aportaron a Ancap los comprobantes respaldatorios de los gastos”. Sendic no contestó, no dijo que estaban en poder de Ancap ni que estuvieran extraviados.

El ex vicepresidente dijo que “jamás” adquirió “bienes de uso personal que no estuvieran relacionados con la representatividad asumida”. Tras analizar los datos que brindó Ancap, la Junta dijo que “no hay ningún elemento” que respalde esa afirmación porque Sendic “no presentó los comprobantes respaldatorios de los gastos”.

